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Витебский медуниверситет вошел в престижный международный рейтинг

25.04.2019 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ) стал единственным вузом из Беларуси, который вошел в общий релиз международного рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings 2019, сообщает сайт учебного заведения.

ВГМУ занял позицию 301+, разделив ее с Университетом Окаямы (Япония), МГТУ имени Баумана (Россия), Университетом химии и технологии (Чехия), Университетом Овьедо (Испания), Университетом Ганы и другими. Многие из них имеют высокие позиции и в других международных рейтингах.

Лучшим признан Университет Окленда из Новой Зеландии.

В рейтинге оценивали показатели масштабов деятельности вуза, менеджмента, исследований и достижения Целей устойчивого развития ООН.

В список попали 462 высших учебных заведения из 76 стран. Наибольшим количеством вузов в нем представлены Япония (41 вуз), США (31) и Россия (30).

Рейтинг Times Higher Education выпускает с 2004 года одноименный британский журнал. Он является одним из трех наиболее авторитетных издателей международных рейтингов вузов.

 
 
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В рейтинге оценивали показатели масштабов деятельности вуза, менеджмента, исследований.
 
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