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В Витебске собирают деньги на памятник первому директору «Славянского базара» Родиону Бассу

25.04.2019 08:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске собирают деньги на памятник первому директору «Славянского базара», заслуженному деятелю культуры Беларуси, почетному гражданину Витебска Родиону Бассу, пишут «Витебские вести».

В Центре культуры «Витебск», который многие годы возглавлял Родион Басс, рассказали, что коллектив активно участвует в сборе денег на памятник. Дирекция «Славянского базара» также разослала письма партнерам фестиваля с просьбой внести посильную лепту в благое дело. На расчетный счет уже поступают пожертвования от культработников.

Над созданием надгробного памятника работает витебский скульптор Александр Гвоздиков. Планируется, что открытие бюста на кладбище в Мазурино состоится в июне на День города.

Родион Басс ушел из жизни в 2017 году после нескольких лет тяжелой болезни. Решение увековечить имя почетного гражданина Витебска принял горисполком летом 2018-го.

Деньги можно перечислить на благотворительный счет УКПП «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» BY27BLBB31320300200187001001 в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X.

Назначение платежа: пожертвование на создание и установку надмогильного памятника Родиону Михайловичу Бассу.

 
Теги: Витебск
 
 
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