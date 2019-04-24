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В Витебске собирают деньги на памятник первому директору «Славянского базара» Родиону Бассу
25.04.2019 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске собирают деньги
В Центре культуры «Витебск», который многие годы возглавлял Родион Басс, рассказали, что коллектив активно участвует в сборе денег на памятник. Дирекция «Славянского базара» также разослала письма партнерам фестиваля с просьбой внести посильную лепту в благое дело. На расчетный счет уже поступают пожертвования от культработников.
Над созданием надгробного памятника работает витебский скульптор Александр Гвоздиков. Планируется, что открытие бюста на кладбище в Мазурино состоится в июне на День города.
Родион Басс ушел из жизни в 2017 году после нескольких лет тяжелой болезни. Решение увековечить имя почетного гражданина Витебска принял горисполком летом 2018-го.
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Деньги можно перечислить на благотворительный счет.
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