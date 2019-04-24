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Свадебные тренды 2019 года

25.04.2019 09:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Свадебные тренды 2019 года

В 2019 году сохраняется тенденция проведения концептуальных свадеб. Классические традиции чествования молодоженов постепенно канут в Лету. Наиболее популярными становятся фуршеты, выездные церемонии, семейные вечера и стилистические мероприятия. Рассмотрим свадебные тренды этого года более подробно.

Сегодня с нами полезной информацией поделится ведущий Алексей Заяц:

- Ведущий многих свадебных выставок Беларуси 2017- 2019 годов;

- Ведущий международных конкурсов 2018, 2019 годов;

- Организатор мастер-классов для ведущих и молодоженов;

- Свадебный эксперт;

- Основатель портала Vedushie.by.

Сайт: https://alexzayac.com

Instagram: @leshazayac

Основная цель такого праздника – создать спокойную и расслабленную атмосферу. Приглашаются только самые близкие родственники и друзья. Акценты делаются не на внешнем декоре, а на душевном общении, комфорте и уюте. Нет ничего помпезного и пафосного. Мероприятие лишено формальности. Оно обретает камерную, простую окраску. Гости могут свободно общаться с женихом или невестой на протяжении всего вечера.

Кафе и рестораны с красивыми банкетными залами уже не в моде. Молодожены предпочитают праздновать важное событие в лофтовых пространствах, на природе, на старинной усадьбе, на берегу реки, на крыше дома или в кемпинге. Здесь главный принцип следующий – чем необычней место, тем лучше. Мода на выездные церемонии пришла к нам из Запада. Там подобные тренды уже давно стали традицией.

Современное бракосочетание – это творческий процесс, где тщательно продумывается каждый элемент декора. Классические цветовые гаммы не используются. Молодожены предпочитают более сложные и неординарные оттенки. Например, павлиний цвет, бронзовый, бежевый, лиловый, дымчато-серый, лавандовый, марсаловый, парнасский и др. Все они обязательно комбинируются между собой. Уже давно не используют одноцветные текстуры, которые повторяются в одеянии невесты, жениха и их друзей.

Традиционная и уже изжившая себя арка перестает использоваться на церемониях венчания. Ее заменяют более смелыми и неожиданными геометрическими конструкциями. Это могут быть ромбы, многоугольники, овалы, кольцевые элементы. Их декорируют красивыми цветами и растениями, за счет чего удается добиться шикарного и неповторимого эфирного фона. Также гостевую зону украшают гибкими ветвями ивы или виноградника. Используют листву яркой рябины или калины. Они достойно заменяют более дорогие композиции с орхидеями и рододендронами.

Раз уж современная свадьба в Минске проводится по принципу максимального внимания к мелочам, образ невесты прорабатывается визажистами очень тщательно. В день бракосочетания кожу девушки делают более сияющий и свежей. Ее волосы, по желанию, окрашивают в крутой бронзовый цвет, который является неотъемлемой частью жгучего образа. Не используются резкие переходы теней.

Основной принцип работы таких островков – свободный шведский стол. Гости сами выбирают блюда и проводят эксперименты, комбинируя их между собой. Алкогольные напитки разливают в отдельной зоне. Если есть официанты, они разносят бокалы на подносах и освежают опустевшие бокалы гостей.

Постепенно уходит мода на нелепые конкурсы, которые больше смущают, а не поддерживают веселую атмосферу. Современный ведущий на свадьбу готовится по-другому. Он создает более легкую и непринужденную атмосферу. Поддерживает творческие подарки друзей или родственников молодоженов, а также организует вместе с женихом интересные сюрпризы для невесты. Он больше исполняет роль конферансье. Делает все, чтобы гостям было максимально комфортно и весело.

Организаторы не думают только о самом празднике. Каждая свадьба – это отдельная история, которую нужно правильно преподнести для гостей. Она включает в себя подробное описание истории пары с фото сопровождением. Друзья и родственники узнают, как и где молодожены познакомились, что больше всего они любят, о чем мечтают в будущем. Когда история отражается в каждом элементе декора, гости погружаются в этот волшебный мир и весь вечер находятся с молодоженами на одной эмоциональной волне.

Они лучше всего подчеркивают стилистику свадьбы и создают завораживающее зрелище в обстановке полумрака. Неоновая подсветка намного лучше стандартных табличек и вывесок. Она может иметь разный шрифт, красиво освещает рядом находящиеся элементы декора и гармонично смотрится в проработанном дизайне.

Иногда его роль может выполнять ведущий. Без профессионального ди-джея, сложно создать максимально праздничную атмосферу. Он должен хорошо разбираться в старых и новых хитах, уместно включать отбивки динамичной музыки при возникших паузах.

Итог

Подводя итоги, могу сказать одно. Какая будет свадьба, что и кто на ней будет присутствовать, решать молодоженам, а мы, профессионалы event-бизнеса, сделаем все, чтобы праздник прошел на все 120%!

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Теги: Минск
 
 
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В 2019 году сохраняется тенденция проведения концептуальных свадеб. Классические традиции чествования молодоженов постепенно канут в Лету. Наиболее популярными...
 
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