На М6 появятся новые кафе, заправки и площадки для отдыха. Подробный гид

Источник материала: Tut.by

Сейчас на 200-километровом участке магистральной автодороги М6, проходящей по Гродненской области, есть 16 автозаправочных станций, из них три газовых, пять пунктов постоя, 19 пунктов питания и 15 объектов торговли, три стоянки для караванеров, две электрозарядные станции. В ближайшее время число объектов придорожного сервиса на трассе будет увеличено, некоторые — модернизированы, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

По насыщенности заправок М6 на территории Гродненщины уступает только самой оживленной автомагистрали М1 в Минской области.

Поэтому сегодня уделяется большое внимание комфортным условиям на АЗС для водителей и пассажиров. Например, заправка на 92 километре трассы не соответствовала современным требованиям, но ее модернизацию хозяева не планировали. Объект исключен из торгового реестра Республики Беларусь.

Зато, будут модернизированы две заправки около Скиделя.

ОАО «Лиданефтепродукт» построит к 2020 году АЗС на 177-м километре М6 в Лидском районе.

Как сообщил заместитель генерального директора РУП «Гроднооблнефтепродукт» Александр Агей, особое внимание уделяется комфорту путешествующих с детьми. На многих автозаправочных станциях предприятия — объектах придорожного сервиса М6 — установлены пеленальные столики для грудных детей. На 144-м километре дороги, вблизи деревни Залейки Ивьевского района, рядом с площадкой отдыха инвестором будет построено отдельное многофункциональное здание, в котором предусмотрено помещение мелкоштучной торговли, душевая комната, санузел для инвалидов и пеленальный столик.



Фото: grodnonews.by

Генеральной схемой развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2020 года предусмотрены и площадки отдыха.

На первом 13-километровом участке обновленной дороги в Щучинском районе появились две такие площадки.

Всего на гродненской части М6 их будет 18. До 2020 года предусмотрена реконструкция шести существующих площадок и создание пяти новых. Они разместятся на 103-м километре слева, на 123-м километре справа по направлению из Минска, а также на 114, 172 и 202-м километрах.



Фото: grodnonews.by

Для размещения объектов придорожного сервиса может быть отведен земельный участок на 119-м километре, на месте строительных городков. Кроме того, инвесторам для размещения пунктов питания и других объектов на перспективу предлагаются участки вблизи строящихся и новых реконструируемых площадок отдыха на 108,144, 145 и 202-м километрах.

Популярное кафе на 133-м километре автомагистрали «На скрыжаванні», расположенное около поворота на Ивье, скоро будет иметь еще более привлекательный вид. Как сообщили в областном потребительском обществе, для ремонта фасада заказан дизайн-проект в белорусском национальном стиле, а сам объект придорожного сервиса будет переориентирован на обслуживание клиентов блюдами национальной кухни. Кроме этого, освещение объекта заменят на более современное.

Облпотребобществу принадлежит также и придорожный комплекс «Гостиный двор» в деревне Цыборы Лидского района. Здесь также расширится ассортимент блюд. К услугам проезжающих гостиничные номера со всеми удобствами, а также отдельная душевая комната. Модернизирует и кафе «М6» около Щучина.



Фото: grodnonews.by

На территории Гродненского района на 240-м километре справа проводится реконструкция кафе на 24 места. На рассмотрении в РУП «Гродноавтодор» находится заявление индивидуального предпринимателя о размещении объекта придорожного сервиса на 249-м километре справа.

Ранее планировалось строительство двух зеркальных АЗС на 218-м километре М6. Однако в РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» принято решение отказаться от реализации проекта. Поэтому участки могут быть предложены инвесторам для размещения там других объектов придорожного сервиса.

В конце мая по поручению облисполкома должна завершиться установка обновленного знака «Гродненская область». Знак на 101-м километре изменит не только вид, но и местоположение после уточнения границ соседних областей. Его установят после пересечения моста через реку Воложинка. Новый знак изготовлен на гродненском предприятии «Будоўля».