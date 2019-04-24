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Начала действовать стационарная система фото-фиксации нарушений правил остановки и стоянки т/с

25.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

Начала действовать стационарная система фото-фиксации нарушений правил остановки и стоянки т/с

За прошедшие сутки в республике произошло 271 ДТП с материальным ущербом. Совершено 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, никто не погиб. Об этом  сообщает УГАИ МВД Республики Беларусь.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 44 водителя. За превышение скоростных режимов движения оштрафован 501 водитель. Выявлено 100 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Пресечено 359 нарушений среди водителей и пассажиров транспортных средств использования ремней безопасности. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 713 пешеходов, из них 120 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 75 пешеходов находились в состоянии опьянения.

Неотвратимость наказания в действии

С 17 апреля 2019 года в республике начала действовать стационарная система фото-фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, которая начала свою работу по улице Советской в г. Минске. Данная система фиксирует неправомерную остановку или стоянку транспортных средств работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством «Комплекс автоматической видеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств в составе системы видеонаблюдения и программной платформы республиканской системы мониторинга  общественной безопасности».

Только за первый день работы системы вынесено 12 постановлений владельцам транспортных средств, которые не выполнили требования дорожных знаков. На 23 апреля таких нарушителей стало 41.

Данная система работает посредством фотофиксации нарушителей. Причем фиксация камерами происходит каждую минуту. Попав в объектив камеры, в автоматическом режиме владельцу транспортного средства отправляется посредством почты постановление о совершенном правонарушении по части 6 статьи 18.22. КоАП Республики Беларусь с наложением штрафа в размере 1 б.в. (25,5 р.), которое он обязан оплатить в течение месяца. В тоже время, необходимо отметить, что в нескольких десятках метров от данного участка по ул. Советской располагается подземный паркинг, стоимость которого в разы меньше штрафных санкций.

Системы подобного типа предполагается распространить на наиболее проблемные участки улиц, где наблюдаются значительные систематические нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

Вероника ГЕЙДЕН

 
Теги: Минск
 
 
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  За прошедшие сутки в республике произошло 271 ДТП с материальным ущербом. Совершено 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, никто не погиб. Об этом 
 
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