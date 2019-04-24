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Единый день безопасности дорожного движения

25.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Единый день безопасности дорожного движения

26 апреля 2019 года «Колес меньше – опасности больше!»

Ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров двухколесных транспортных средств. В текущем году в связи с ранним потеплением мотоциклисты выехали на дороги уже в марте.

С начала года на территории Витебской области зарегистрировано 2 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 2 человека получили ранения. Один из участников дорожного движения управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

4 апреле в Витебской области в г. Глубокое, водитель 1991 г.р., управляя мотоциклом Хонда CBR600, при движении по улице Ясной г.Глубокое при выборе скорости движения, не учел особенности транспортного средства, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
Одновременно остается актуальной проблема недостаточной дисциплинированности мотоциклистов, которая, на фоне роста числа зарегистрированного в республике мототранспорта, нередко является сопутствующим фактором совершения ДТП.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает:

— участвовать в дорожном движении на мотоцикле разрешается с 16-летнего возраста при наличии водительского удостоверения категории «А». За управление мотоциклом, не имея права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин.

— мотоцикл должен быть зарегистрирован в Госавтоинспекции, технически исправен. За управление мотоциклом, не зарегистрированном в установленном порядке и не прошедшем государственного технического осмотра, предусмотрен штраф в размер до 2 базовых величин.

— управлять мотоциклом необходимо в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без него, двигаться с постоянно включенным ближним светом фар. За управление мотоциклом либо перевозку пассажиров без мотошлемов или с не застегнутыми мотошлемами предусмотрен штраф до 1 базовой величины.

— желательно иметь специальную экипировку, позволяющую избежать телесных повреждений при падении с мотоцикла.

Запланированы рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением, отработки мест проведения развлекательных мероприятий и отдыха, особенно в вечернее и ночное время. Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление водителей, не имеющих права управления соответствующей категории, исключение из участия в дорожном движении мототранспорта, имеющего конструктивные изменения.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, уважать других участников дорожного движения и не нарушать спокойствие граждан.

Старший госавтоинспектор ОГАИ

Верхнедвинского РОВД                                                      О.С. Лонь

 
 
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> 26 апреля 2019 года «Колес меньше – опасности больше!» Ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров двухколесных транспортных...
 
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