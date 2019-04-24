ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане жалуются на запах гари в разных районах города

25.04.2019 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В редакцию с утра поступают сообщения о запахе гари в разных районах Минска.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Здравствуйте. Я человек терпеливый, но этим утром стал почти задыхаться от едкого в воздухе запаха гари. Отвел дочку в садик, там все дети чешут глаза, кашляют, у некоторых опухли носы. Сел на велосипед, объехал сектор Сухарево/Юго-запад — везде гарь концентрированная. Что случилось?», — написал в редакцию читатель.

Cообщается о запахе гари в районе железнодорожного вокзала, Комсольского озера, Уручья, Пушкинской.

В официальном аккаунте МЧС в Twitter отмечается, что возле Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано.

«Поступают вопросы про запах гари. Возле Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано. Если кто-то видит такой пожар — немедленно звоните нам по номеру 112 или 101», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в четырех районах Минской области 24 апреля из-за сложных погодных условий ввели запрет на посещение лесов.

Как сообщают спасатели, за минувшие сутки в Беларуси потушили 87 пожаров в экосистемах. Некоторые продолжаются и сейчас. Со вчерашнего дня тушат крупный пожар в Столинском районе Брестской области.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию с утра поступают сообщения о запахе гари в разных районах Минска
 
Новости дня
Новости общества
 
На М6 появятся новые кафе, заправки и площадки для отдыха. Подробный гид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика