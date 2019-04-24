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Минчане жалуются на запах гари в разных районах города
25.04.2019 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакцию с утра поступают сообщения о запахе гари в разных районах Минска.
«Здравствуйте. Я человек терпеливый, но этим утром стал почти задыхаться от едкого в воздухе запаха гари. Отвел дочку в садик, там все дети чешут глаза, кашляют, у некоторых опухли носы. Сел на велосипед, объехал сектор Сухарево/Юго-запад — везде гарь концентрированная. Что случилось?», — написал в редакцию читатель.
Cообщается о запахе гари в районе железнодорожного вокзала, Комсольского озера, Уручья, Пушкинской.
В официальном аккаунте МЧС в
«Поступают вопросы про запах гари. Возле Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано. Если кто-то видит такой пожар — немедленно звоните нам по номеру 112 или 101», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в четырех районах Минской области 24 апреля из-за сложных погодных условий ввели
Как сообщают спасатели, за минувшие сутки в Беларуси потушили 87 пожаров в экосистемах. Некоторые продолжаются и сейчас. Со вчерашнего дня
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В редакцию с утра поступают сообщения о запахе гари в разных районах Минска
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