Один Бог знает, как мы это пережили

Источник материала: Газета Авангард

26 апреля – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.

33 года назад из-за ошибочных действий персонала АЭС произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей и сказалась на здоровье многих граждан СССР. Пройдет еще не один десяток лет, но авария на ЧАЭС так и останется для нас незаживающей раной в душе и неуходящей тревогой. И особенно сильно эта рана болит у тех, кто стал очевидцем и участником этих трагических событий.

…В агрогородке Широкое после чернобыльской трагедии появились сразу две новые улицы: Брагинская и Пучинская. В короткие сроки тут, как грибы после дождя, выросло несколько десятков домов, и практически в полном составе здесь поселились переселенцы из деревни Пучин Брагинского района. Думаю, говорить, чем обусловлены названия улиц, необходимости нет. В 1986 году агрогородок Широкое стал второй родиной для сотен людей от мала до велика. Впрочем, еще в апреле они и подумать не могли, что в скором времени им придется оставить свои дома, участки, распрощаться с планами и мечтами и, собрав самое необходимое, отправиться в неизвестность. В числе тех, кто в начале мая покидал деревню Пучин, были Галина Осипенко и Тамара Дубновицкая. К ним и наведались мы накануне 33-й годовщины трагедии.





Жизненный путь нашей первой героини Галины Семеновны с первых дней легким не назовешь. Родилась она в 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, когда почти вся территория Беларуси была оккупирована немцами. Малышке было несколько дней отроду, когда ее матери с тремя детьми на руках пришлось оставить дом, где поселились оккупанты, и затаиться на несколько месяцев в местных болотах, где они находились практически без еды и воды до поздней осени.

После окончания войны жизнь продолжила испытывать на прочность Галину Семеновну, тогда еще совсем девчонку: пока родители работали от заката до рассвета, они с сестрой по очереди смотрели младших деток, которых к тому времени в семье прибавилось. В 14 лет она уже пошла на работу в пекарню в соседнюю деревню Савичи. Впрочем, работа ее не пугала, к труду она была приучена с детства.

– За смену через наши руки проходило 12 мешков муки. Делали все, конечно, вручную. Условия труда были тяжелейшие: зимой в цеху холодно, летом в буквальном смысле истекали потом, халаты были хоть выжимай. А в конце смены нам выдавали по пирогу. Так и выживали, – вспоминает Галина Семеновна.

Вскоре большая семья начала стройку, а лесоматериалы, по правилам, можно было получить только работникам лесхоза. И снова заботы легли на хрупкие плечи Галины Осипенко, которой в то время не исполнилось и 20 лет: после 5 лет работы в пекарне она вынуждена была уволиться и устроиться в лесничество рабочей, где наравне с мужчинами выполняла совершенно неженскую работу. Сейчас, спустя много лет, женщина понимает, что трудности, выпавшие на ее судьбу, закалили характер и волю. Иначе кто знает, смогла бы она пережить тот ужас, который обрушился на нее в апреле 1986 года. Ведь главные испытания ждали впереди…

На момент, когда случилась чернобыльская трагедия, у Галины Семеновны уже была своя большая дружная семья: муж, дочери Дина и Валя, сын Саша. Вместе с супругом Владимиром Прохоровичем они трудились в местном хозяйстве, растили детей, держали большое домашнее хозяйство. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Как и абсолютное большинство жителей Советского Союза, о том, что 26 апреля на атомной станции произошел взрыв, никто не догадывался, все жили обычной размеренной жизнью, ходили на работу, занимались весенне-полевыми хлопотами. Хотя тревожные слухи о страшной трагедии все чаще доходили до местных жителей.

Сообщение о том, что нужно в короткие сроки собрать вещи и покинуть родные места, грянуло как гром среди ясного неба в начале мая.

– Седьмого мая заведующая местным клубом пришла и объявила всем, чтобы мы собирали самое необходимое и были готовы завтра же покинуть деревню. Мы до последнего не могли поверить во все происходящее, но деваться было некуда. Знали бы вы, как я рыдала всю ночь, пока собирала свои и детские вещи, – со слезами на глазах рассказывает Галина Семеновна.

На следующее утро ее, как и многих других женщин с детьми, посадили в автобус и отправили в лагерь «Радуга», что под Гомелем, в скором времени женщина вместе с сыном оказалась в больнице в Костюковке: вспоминает, что при обследовании приборы, измерявшие уровень радиации, буквально зашкаливали. Затем вместе с детьми их направили в санаторий «Березина», где они пробыли несколько месяцев. Супруг еще какое-то время находился в зоне и покидал ее в числе последних, так как отвечал за перевозку скота.

Осенью 1986 года они узнали, что на постоянное место жительства, как и большинство жителей Пучина, их определили на Будакошелевщину. Кто-то жил в общежитии при хозяйстве, кто-то на подселении у местных жителей. Семье нашей героини был выделен дом в д. Красногорск, неподалеку от Широкого.

– До этого момента дом пустовал около 10 лет. Можете себе представить, в каком состоянии он находился: было холодно, сыро, в любой момент грозилась рухнуть потолочная балка. Но самым ужасным испытанием была протекавшая крыша. Во время дождей мы спали в одежде, укрывшись пленкой, – с горечью рассказывает Галина Осипенко.

В дом по улице Пучинской они заселились только зимой, вскоре устроились и на работу. Казалось бы, жизнь понемногу начала налаживаться, но эхо Чернобыля снова аукнулось, и на этот раз проблемами со здоровьем. В 2002 году у Галины Семеновны обнаружили рак щитовидной железы, женщина перенесла операцию. Впрочем, эта же беда настигла ее детей, дочь Валентину и сына Александра, диагностировали онкологию и у супруга.

– Один Бог знает, как мы это пережили. Никому не пожелаю испытать то, что довелось в свое время нам, – говорит Галина Осипенко. – Много раз хотелось опустить руки и сдаться. Но я знала, что сдаваться мы права не имеем. Раз Всевышний послал нам эти испытания, значит знал, что выдержим.





Когда случилась чернобыльская трагедия, Тамаре Дубновицкой было 30 лет, она работала продавцом в магазине в деревне Молошин, в одиночку поднимала троих детей. Женщина говорит, что для нее известие о том, что нужно покидать родной Пучин, было таким же неожиданным.

– Все было как в тумане: сообщили, что на атомной станции произошел взрыв, нужно срочно собираться и уезжать. Так как мои дети уже ходили в школу, в «Радугу» они отправились без меня, под присмотром школьных учителей. А я осталась решать дела с магазином, вывозить продукты, – вспоминает Тамара Егоровна.

В сентябре она с детьми также переехала на постоянное место жительства в Буда-Кошелевский район, устроилась на работу в столовую при местном сельхозпредприятии. Семье дали дом на Пучинской, здесь, в Широком, встретила своего нынешнего супруга, здесь же на свет появился четвертый ребенок.

– Да, было тяжело сорваться с насиженного места, переехать в другой район и начинать все с нуля, – не скрывает женщина. – Однако жизнь, слава Богу, сложилась, дети выросли, выучились, подарили мне 6 внуков, в мае будем старшую внучку замуж выдавать. Все идет своим чередом, но, конечно, чернобыльская трагедия останется в нашей памяти и сердцах до конца жизни…

Марина ЛУСЕВИЧ

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