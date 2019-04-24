БЖД назначила на апрельские и майские праздники более 80 доппоездов

Источник материала: БелТА

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге в дни апрельских и майских праздников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни апрельских и майских праздников и по выходным дням, - отметили в пресс-центре. - С 27 апреля по 11 мая назначен 81 дополнительный поезд, из них 20 в международном и 61 во внутриреспубликанском сообщениях".

Совместно с железнодорожными администрациями сопредельных государств в международном сообщении дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск - Москва, Минск - Санкт-Петербург, Брест - Москва, Гомель - Сновск, Минск - Вильнюс.

Внутри республики назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Пинск, Минск - Мозырь (ст.Козенки), Полоцк - Минск, Витебск - Могилев, Могилев - Гомель, Могилев - Калинковичи.

Как отмечают в БЖД, работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока.

Более подробную информацию о доппоездах и времени их отправления можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также в контакт-центре по телефону 105 и в железнодорожных кассах.-0-