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БЖД назначила на апрельские и майские праздники более 80 доппоездов
25.04.2019 10:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге в дни апрельских и майских праздников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
"Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни апрельских и майских праздников и по выходным дням, - отметили в пресс-центре. - С 27 апреля по 11 мая назначен 81 дополнительный поезд, из них 20 в международном и 61 во внутриреспубликанском сообщениях".
Совместно с железнодорожными администрациями сопредельных государств в международном сообщении дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск - Москва, Минск - Санкт-Петербург, Брест - Москва, Гомель - Сновск, Минск - Вильнюс.
Внутри республики назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Пинск, Минск - Мозырь (ст.Козенки), Полоцк - Минск, Витебск - Могилев, Могилев - Гомель, Могилев - Калинковичи.
Как отмечают в БЖД, работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока.
Более подробную информацию о доппоездах и времени их отправления можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также в контакт-центре по телефону 105 и в железнодорожных кассах.-0-
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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге в дни апрельских и майских праздников, сообщили...
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