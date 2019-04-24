В Гродно 1 мая заработают фонтаны. Торжественное открытие сезона повторят трижды

Источник материала: Tut.by

Торжественное открытие в Гродно сезона фонтанов пройдет 1 мая в парке имени Жилибера. Горожан приглашают на театрализованное представление. Также в этот день в парке откроется сезон аттракционов, сообщает управление культуры Гродненского облисполкома.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Главный фонтан города в парке торжественно запустят трижды — в 12, 13 и 14 часов.

А в полдень начнут работать все аттракционы. Кроме стационарных будут задействованы и привозные. Организаторы обещают, что парк на день превратится в одну большую развлекательную площадку для детей. Ростовые куклы, аниматоры, конкурсы с подарками — мальчишкам и девчонкам всех возрастов точно будет весело и интересно.