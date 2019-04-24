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В Гродно 1 мая заработают фонтаны. Торжественное открытие сезона повторят трижды
25.04.2019 10:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торжественное открытие в Гродно сезона фонтанов пройдет 1 мая в парке имени Жилибера. Горожан приглашают на театрализованное представление. Также в этот день в парке откроется сезон аттракционов,
А в полдень начнут работать все аттракционы. Кроме стационарных будут задействованы и привозные. Организаторы обещают, что парк на день превратится в одну большую развлекательную площадку для детей. Ростовые куклы, аниматоры, конкурсы с подарками — мальчишкам и девчонкам всех возрастов точно будет весело и интересно.
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Торжественное открытие в Гродно сезона фонтанов пройдет 1 мая в парке имени Жилибера. Горожан приглашают на театрализованное представление. Также в этот день в...
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