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В Гродно 1 мая заработают фонтаны. Торжественное открытие сезона повторят трижды

25.04.2019 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Торжественное открытие в Гродно сезона фонтанов пройдет 1 мая в парке имени Жилибера. Горожан приглашают на театрализованное представление. Также в этот день в парке откроется сезон аттракционов, сообщает управление культуры Гродненского облисполкома.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY


Главный фонтан города в парке торжественно запустят трижды — в 12, 13 и 14 часов.

А в полдень начнут работать все аттракционы. Кроме стационарных будут задействованы и привозные. Организаторы обещают, что парк на день превратится в одну большую развлекательную площадку для детей. Ростовые куклы, аниматоры, конкурсы с подарками — мальчишкам и девчонкам всех возрастов точно будет весело и интересно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Торжественное открытие в Гродно сезона фонтанов пройдет 1 мая в парке имени Жилибера. Горожан приглашают на театрализованное представление. Также в этот день в...
 
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