Петришенко: отношение к людям с инвалидностью - индикатор здоровья общества

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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношение к людям с инвалидностью остается лакмусовой бумажкой здоровья нашего общества. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сегодня на заседании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На особую важность решения обсуждаемых проблем в очередной раз обратил внимание глава государства, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Даны соответствующие поручения правительству и нашему совету, - отметил Игорь Петришенко. - Отношение к людям с инвалидностью было и остается лакмусовой бумажкой здоровья нашего общества. Нам всем вместе надо делать конкретные и ощутимые совместные шаги по улучшению положения дел по каждому отдельному направлению, последовательно формируя в обществе принципиально иное отношение к инвалидам, создание для них равных возможностей".

Участники мероприятия обсудили результаты выполнения в 2018 году Национального плана действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы, актуальные вопросы обеспечения жильем граждан с инвалидностью, практику реализации государственного заказа в сфере соцобслуживания таких граждан.

В повестку дня добавлен вопрос о трудоустройстве людей с инвалидностью. Эта тема прозвучала в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию. На заседании озвучены предварительные подходы Минтруда, общественных объединений, других заинтересованных к обеспечению максимально полной занятости людей с инвалидностью, которые хотят и могут работать, а также по стимулированию нанимателей к трудоустройству таких граждан и самих лиц этой категории.

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов создан постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 года №129 во исполнение статьи 10 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". В его составе руководители республиканских органов госуправления, центральных общественных организаций инвалидов и ветеранов.

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