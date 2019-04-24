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Минлесхоз инициирует введение запрета на посещение лесов по всей стране

25.04.2019 10:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства Беларуси инициирует введение запрета на посещение лесов по всей стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева.

"Лесхозы по всей стране ходатайствуют перед местными органами власти о введении запрета на посещение лесов. Это связано с тем, что, по состоянию на 25 апреля, практически по всей территории Беларуси установлен 4 класс пожарной опасности", - проинформировала пресс-секретарь. Ожидается, что сегодня будет запрещено посещение лесов практически во всех районах Гродненской, а также в отдельных районах Минской области. "Что касается остальных регионов, то это будет зависеть от скорости принятия решений местными райисполкомами", - добавила Анастасия Докучаева.

В настоящее время лесные массивы в Березинском, Воложинском, Минском, Смолевичском, Стародорожском и Червенском районах Минской области, а также Берестовицком, Волковысском, Гродненском, Дятловском, Зельвенском, Мостовском и Щучинском районах Гродненской области закрыты для посещения.

Поскольку во многих районах Беларуси бушуют лесные пожары, Минлесхоз разместил на своем сайте Карту запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь. Карта обновляется в постоянном режиме.

Как сообщалось, для предупреждения лесных пожаров, выявления нарушений природоохранного законодательства специалистами лесной охраны проводится ежедневное патрулирование территории лесного фонда, организованы рейдовые мероприятия. Отслеживать обстановку помогают фотоловушки. Принятые меры запрещают посещение лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям запрета может грозить предупреждение или штраф.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства Беларуси инициирует введение запрета на посещение лесов по всей стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
 
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