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В Речицкой больнице на 94-летнюю пенсионерку упал шкаф, у нее переломы бедра и ключицы

25.04.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице пенсионерка, находясь в больничной палате, получила серьезные травмы — на нее упал шкаф. Родственники пострадавшей собираются обращаться в суд.


Шкаф, который упал на 94-летнюю Пелагею Лазаревну

19 апреля житель Речицы Владимир отвез 94-летнюю маму Пелагею Лазаревну в районную больницу на плановое обследование. Пенсионерку поместили в палату для ветеранов Великой Отечественной войны.

Через день, рассказывает мужчина, он приехал в больницу, чтобы навестить мать, а в палате пусто.

— Я — на пост, мне говорят — она в травматологии. Как так? Почему нам не сказали, ведь телефоны все указаны? — негодует мужчина.

Оказалось, что на пенсионерку поздно вечером упал шкаф. Пожилая женщина собиралась достать вещи, а в итоге получила сложные переломы бедра и ключицы.


Сын пострадавшей говорит, что встречался с администрацией медицинского учреждения, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и как вообще шкаф мог упасть.

— Мне ответили, что это форс-мажор и больница в этом не виновата, шкаф из палаты убрали.

Мужчина написал заявление в милицию, отправил письмо в Министерство здравоохранения, также собирается обращаться в суд.

— Мама легла в больницу, у нее даже третьей группы инвалидности не было, а теперь она полный инвалид, — говорит Владимир.

Сейчас пенсионерка находится в Гомельской областной больнице, ее прооперировали.

Главный врач Речицкой ЦРБ Александр Пузенков в телефонном разговоре корреспонденту TUT.BY инцидент комментировать отказался, уточнил только, что по имевшему место происшествию в больнице проводится внутреннее расследование, а также милицейская проверка.

 
 
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В Речице пенсионерка, находясь в больничной палате, получила серьезные травмы - на нее упал шкаф. Руководство медучреждения своей вины в произошедшем не видит. А...
 
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