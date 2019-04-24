В Речицкой больнице на 94-летнюю пенсионерку упал шкаф, у нее переломы бедра и ключицы

Источник материала: Tut.by

В Речице пенсионерка, находясь в больничной палате, получила серьезные травмы — на нее упал шкаф. Родственники пострадавшей собираются обращаться в суд.



Шкаф, который упал на 94-летнюю Пелагею Лазаревну

19 апреля житель Речицы Владимир отвез 94-летнюю маму Пелагею Лазаревну в районную больницу на плановое обследование. Пенсионерку поместили в палату для ветеранов Великой Отечественной войны.

Через день, рассказывает мужчина, он приехал в больницу, чтобы навестить мать, а в палате пусто.

— Я — на пост, мне говорят — она в травматологии. Как так? Почему нам не сказали, ведь телефоны все указаны? — негодует мужчина.

Оказалось, что на пенсионерку поздно вечером упал шкаф. Пожилая женщина собиралась достать вещи, а в итоге получила сложные переломы бедра и ключицы.





Сын пострадавшей говорит, что встречался с администрацией медицинского учреждения, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и как вообще шкаф мог упасть.

— Мне ответили, что это форс-мажор и больница в этом не виновата, шкаф из палаты убрали.

Мужчина написал заявление в милицию, отправил письмо в Министерство здравоохранения, также собирается обращаться в суд.

— Мама легла в больницу, у нее даже третьей группы инвалидности не было, а теперь она полный инвалид, — говорит Владимир.

Сейчас пенсионерка находится в Гомельской областной больнице, ее прооперировали.

Главный врач Речицкой ЦРБ Александр Пузенков в телефонном разговоре корреспонденту TUT.BY инцидент комментировать отказался, уточнил только, что по имевшему место происшествию в больнице проводится внутреннее расследование, а также милицейская проверка.