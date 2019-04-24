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Сморгонский райком «БРСМ» приглашает принять участие в областном интернет-конкурсе фотографий «75 мирных лет.

25.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Для этого необходимо разместить в социальной сети «Instagram» снимок, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и в описании под ним указать хэштег #75мирныхлет.

Чтобы передать эстафету, автор должен отметить на фото минимум трех подписчиков."

 
 
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Для этого необходимо разместить в социальной сети «Instagram» снимок, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и в описании под...
 
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