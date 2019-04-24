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Сморгонский райком «БРСМ» приглашает принять участие в областном интернет-конкурсе фотографий «75 мирных лет.
25.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Для этого необходимо разместить в социальной сети «Instagram» снимок, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и в описании под ним указать хэштег #75мирныхлет.
Чтобы передать эстафету, автор должен отметить на фото минимум трех подписчиков."
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Сморгонский райком «БРСМ» приглашает принять участие в областном интернет-конкурсе фотографий «75 мирных лет.
Для этого необходимо разместить в социальной сети «Instagram» снимок, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и в описании под...
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