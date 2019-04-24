ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Спасло то, что притворилась мертвой». В Витебске будут судить преследователя, изуродовавшего жертву

25.04.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В суд передано дело 45-летнего жителя Витебска. Он преследовал и нападал на свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

14 августа прошлого года, мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством своей 37-летней знакомой. Он же 4 октября, будучи нетрезвым, подстерег ее у дома по улице Гагарина в Витебске, когда та шла на работу. Выждав момент, когда женщина поравнялась с ним, обвиняемый схватил ее за верхнюю одежду и попытался оттащить в менее многолюдное место, но ему помешал свидетель происшествия и активное сопротивление женщины.

14 октября он напал на женщину неподалеку от одной из витебских школ. Он 10 раз ударил ее ножом в область лица, рук, тела. Женщина пыталась сопротивляться, но потом притворилась мертвой, а обвиняемый сбежал.

«Причиненные потерпевшей телесные повреждения в своей совокупности специалисты отнесли к тяжким по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица, образовавшиеся рубцы признали неизгладимыми», — рассказали в прокуратуре.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 октября он напал на женщину неподалеку от одной из витебских школ. Он 10 раз ударил ее ножом в область лица, рук, тела. Женщина пыталась сопротивляться, но потом...
 
Новости дня
Новости общества
 
В 2020 году МакДональдс появится во всех областных центрах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика