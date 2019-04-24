«Спасло то, что притворилась мертвой». В Витебске будут судить преследователя, изуродовавшего жертву

Источник материала: Tut.by

В суд передано дело 45-летнего жителя Витебска. Он преследовал и нападал на свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

14 августа прошлого года, мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством своей 37-летней знакомой. Он же 4 октября, будучи нетрезвым, подстерег ее у дома по улице Гагарина в Витебске, когда та шла на работу. Выждав момент, когда женщина поравнялась с ним, обвиняемый схватил ее за верхнюю одежду и попытался оттащить в менее многолюдное место, но ему помешал свидетель происшествия и активное сопротивление женщины.

14 октября он напал на женщину неподалеку от одной из витебских школ. Он 10 раз ударил ее ножом в область лица, рук, тела. Женщина пыталась сопротивляться, но потом притворилась мертвой, а обвиняемый сбежал.

«Причиненные потерпевшей телесные повреждения в своей совокупности специалисты отнесли к тяжким по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица, образовавшиеся рубцы признали неизгладимыми», — рассказали в прокуратуре.