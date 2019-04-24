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«Спасло то, что притворилась мертвой». В Витебске будут судить преследователя, изуродовавшего жертву
25.04.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суд передано дело 45-летнего жителя Витебска. Он преследовал и нападал на свою знакомую. Об этом
14 августа прошлого года, мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством своей 37-летней знакомой. Он же 4 октября, будучи нетрезвым, подстерег ее у дома по улице Гагарина в Витебске, когда та шла на работу. Выждав момент, когда женщина поравнялась с ним, обвиняемый схватил ее за верхнюю одежду и попытался оттащить в менее многолюдное место, но ему помешал свидетель происшествия и активное сопротивление женщины.
14 октября он
«Причиненные потерпевшей телесные повреждения в своей совокупности специалисты отнесли к тяжким по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица, образовавшиеся рубцы признали неизгладимыми», — рассказали в прокуратуре.
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«Спасло то, что притворилась мертвой». В Витебске будут судить преследователя, изуродовавшего жертву
14 октября он напал на женщину неподалеку от одной из витебских школ. Он 10 раз ударил ее ножом в область лица, рук, тела. Женщина пыталась сопротивляться, но потом...
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