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В 2020 году МакДональдс появится во всех областных центрах Беларуси

25.04.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году рестораны «МакДональдс» появятся во всех областных центра Беларуси, сообщили TUT.BY в компании. Инвестиции в строительство и оборудование одного объекта составят около двух миллионов долларов, а появление ресторанов создаст более 120 рабочих мест в каждом из областных центров.

В Гродно «МакДональдс» откроется во второй половине 2020 года на пересечении улиц Советских Пограничников, Транспортной и Горновых.


В Могилеве ресторан разместится в ТЦ «Армант» (бывший «Престон») по адресу Пушкинский проспект, 12 и откроется в первой половине 2020 года.


В обоих заведениях — современный экологичный интерьер, инновационные технологии и ресторанное обслуживание за столиками, детская площадка с горкой и игровые планшеты, круглосуточный «МакДрайв» и другие возможности. В компании отмечают, что эти рестораны будут наиболее современными вариантами «МакДональдс» в Беларуси.

В Бресте «МакДональдс» с «МакДрайв» появится уже этой осенью. Он будет расположен в границах: Варшавское шоссе — улица 28 Июля — улица Октябрьской Революции. В компании открытие ресторана называют «одним из прекрасных подарков к тысячелетию города над Бугом». Кстати, возле брестского ресторана планируется построить детскую игровую площадку площадью 1350 квадратных метров.


Ранее сообщалось о строительстве «МакДональдс» в Гомеле рядом с одноименным универмагом в границах улицы Хатаевича и Песина. Оно должно начаться через несколько недель и завершится в 2020 году.


В компании отметили, что в ресторанах Бреста, Могилева, Гродно и Гомеля работать электронные киоски для заказа, предусмотрено и ресторанное обслуживание. В каждый из областных городов вместе с «МакДональдс» придет и «МакДоставка».

Появление ресторанов создаст более 120 рабочих мест в каждом из областных центров. Зарплата сотрудников при полной занятости в ресторанах в Могилеве, Бресте, Гомеле и Гродно будет превышать среднюю в этих городах, говорится в сообщении компании.

Пока рестораны «МакДональдс» работают в Минске и Витебске. В столице первые заведения этой сети появились в 1996 году, сейчас их здесь 15, в Витебске компания работает с 2014 года.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Бресте МакДональдс с МакДрайв появится уже этой осенью.
 
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