Минлесхоз предлагает по всей стране ввести запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров

Источник материала: Tut.by

Министерство лесного хозяйства предлагает ввести запрет на посещение лесов по всей стране. Причина — сложные погодные условия и высокий риск пожаров.



Снимок из архива. Фото: пресс-служба МЧС

Запрет на посещение лесов могут вводить местные власти (районные или областные) по предложению лесхозов или МЧС. И сейчас ведомство призывает к этому:

«Почти во всех районах Беларуси установился 4 класс пожарной опасности. В связи с этим министерство рекомендует лесхозам обращаться к местным властям с требованием ввести запреты на посещение лесов. И сегодня-завтра, мы ожидаем, будут приняты решения если не по всей стране, то почти во всех районах, поскольку очень тяжелые погодные условия, при которых огонь распространяется стремительно», — рассказала TUT.BY пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.

Если вчера общее число лесных пожаров с начала года составляло 180, то уже сегодня перевалило за две сотни.

«И только вчера у нас сгорело в целом по стране 200 га леса. Ситуация критическая, и мы просим людей с пониманием отнестись к введению запретов», — добавила Докучаева.

По данным на 11.00, нельзя посещать леса в 18 районах в Гродненской и Минской областях. Это Щучинский, Дятловский, Волковысский, Гродненский, Мостовский, Берестовицкий, Зельвенский, Новогрудский, Кореличский, Слонимский, Свислочский, а также в Воложинский, Минский, Смолевичский, Червенский, Березинский, Узденский и Стародорожский районы.

На сайте ведомства есть интерактивная карта , где можно отслеживать ситуацию онлайн.



Схема: mlh.by

Самый крупный пожар сейчас бушует в Столинском районе у деревни Ольманы. С огнем борются 150 сотрудников лесхозов, авиация МЧС и спасатели, а также сотрудники районных организаций.



Вот так с высоты выглядит пожар в Столинском районе на территории «Полесского лесхоза». Фото: пресс-служба МЧС

«Вертолетами Ми-8 Авиации МЧС за минувшие сутки осуществлены 97 сбросов воды. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки осуществляется авиационное патрулирование. Работы по ликвидации продолжаются», — сообщает МЧС.

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

Кроме того, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню и пожнивных остатков на полях предусмотрена административная ответственность согласно ст. 15.57 КоАП и штраф до 40 базовых величин.