До +27°С ожидается в Беларуси 26 апреля

Источник материала: БелТА

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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу прогнозируется переменная облачность, местами по Брестской и Гродненской областям пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, местами - плюс 3-6. Днем будет 21-27 градусов тепла.-0-

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