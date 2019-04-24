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СК рассказал о новых деталях гибели двух человек в Лиде. Возможно, они погибли не от отравления
25.04.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад в Лиде обнаружили тела 45-летней местной жительницы и ее 41-летнего знакомого. Сообщалось, что они могли отравиться неизвестной жидкостью, имеющей запах спирта. После проведения ряда экспертиз были установлены новые обстоятельства смерти мужчины и женщины. Задержан подозреваемый.
Тела мужчины и женщины обнаружили 20 апреля. С места происшествия следователи изъяли несколько емкостей с остатками прозрачной жидкости, имеющей запах спирта. Жидкость направили на экспертизу. Предварительной версией произошедшего назвали
Позже специалисты Комитета госэкспертиз установили у женщины наличие повреждения внутренних органов. Такие повреждения относятся к категории тяжких телесных и находятся в причинно-следственной связи со смертью женщины. Об этом TUT.BY сообщил руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович. Возбуждено уголовное дело.
Следователи задержали подозреваемого — 36-летнего местного жителя. Компания вместе распивала спиртные напитки, подозреваемый ударил женщину, а потом ушел.
Назначен ряд экспертиз, расследование дела продолжается.
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Сообщалось, что они могли отравиться неизвестной жидкостью, имеющей запах спирта. После проведения ряда экспертиз были установлены новые обстоятельства смерти...
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