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В Гродно придумали названия для пары новых улиц
25.04.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно определились с названием для нескольких новых улиц в микрорайоне возле улицы Лидской. Такое
Решено присвоить названия трем новым улицам, расположенным в микрорайоне многоквартирной жилой застройки по улице Лидской.
Так, проектируемая улица № 1 станет улицей Воинов-интернационалистов («Воінаў-інтэрнацыяналістаў» на белорусском языке). А проектируемая № 2 станет Принёманской («Прынёманская).
Проектируемая улица № 3 станет продолжением существующей улицы Лидской и получит ее же название.
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Такое решение принял городской Совет Депутатов.
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