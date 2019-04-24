В Гродно придумали названия для пары новых улиц

Источник материала: Tut.by

В Гродно определились с названием для нескольких новых улиц в микрорайоне возле улицы Лидской. Такое решение городского Совета депутатов появилось на Национальном правовом интернет-портале pravo.by.

Решено присвоить названия трем новым улицам, расположенным в микрорайоне многоквартирной жилой застройки по улице Лидской.

Так, проектируемая улица № 1 станет улицей Воинов-интернационалистов («Воінаў-інтэрнацыяналістаў» на белорусском языке). А проектируемая № 2 станет Принёманской («Прынёманская).

Проектируемая улица № 3 станет продолжением существующей улицы Лидской и получит ее же название.