ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По возможности держать окна закрытыми. Что делать, когда на улице такой смог, как сейчас в Минске?

25.04.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром минчане стали жаловаться на сильный запах гари в разных районах города. «Это раздражающий фактор, который может вызвать обострение многих заболеваний», — говорят врачи. Министерство здравоохранения разместило рекомендации: что делать, чтобы предупредить возможные обострения.


Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Специалисты рекомендуют:

  • избегать длительного нахождения на воздухе, особенно утром.
  • отказаться от проветривания помещений, лучше держать окна закрытыми
  • по возможности на рабочих местах и дома стоит использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.
  • провести влажную уборку на своем рабочем месте и в квартире. Также полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.
  • взрослым стоит пить больше воды, заменить жирную пищу на легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами, отдавать предпочтение овощам и фруктам.
  • ограничить, а лучше исключить курение и употребление алкогольных напитков, поскольку это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Специалисты советуют не сжигать листву и мусор на территории частных домовладений и не проводить работы, которые могут привести к повышенному пылеобразованию.

Автовладельцам стоило бы на время отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

Людям, которые страдают легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, необходимо иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

Минздрава рекомендует: в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля и прочего) необходимо обратиться к врачу.

Как следует из рекомендаций, сейчас в Минске сложились метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ.

Вчера Белгидромет сообщал:

— Во многих городах Беларуси, где проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. Основная причина: в стране на протяжении длительного периода времени отсутствуют осадки.

Специалисты отмечают, что именно из-за того, что нет дождя, воздух в Беларуси сейчас загрязнен твердыми частицами. Есть единичные случаи превышений нормативов качества по газообразным веществам.

Кроме того, как сообщают спасатели, за минувшие сутки в Беларуси потушили 87 пожаров в экосистемах. Некоторые продолжаются и сейчас. Со вчерашнего дня тушат крупный пожар в Столинском районе Брестской области.

С 19 апреля из-за сложных погодных условий в отдельных районах Беларуси вводят запрет на посещение лесов. Сегодня, по данным Минлесхоза, в этом списке — леса в Щучинском, Дятловском, Волковысском, Гродненском, Берестовицком, Мостовском, Зельвенском районах, а также в Воложинском, Минском, Смолевичском, Червенском, Березинском и Стародорожском — то есть по Минской и Гродненской областях. Ожидается, что список пополнит Брестская область.


Схема: mlh.by
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром минчане стали жаловаться на сильный запах гари в разных районах города. «Это раздражающий фактор, который может вызвать обострение многих...
 
Новости дня
Новости общества
 
СК рассказал о новых деталях гибели двух человек в Лиде. Возможно, они погибли не от отравления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика