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По возможности держать окна закрытыми. Что делать, когда на улице такой смог, как сейчас в Минске?
25.04.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром минчане
Специалисты рекомендуют:
Специалисты советуют не сжигать листву и мусор на территории частных домовладений и не проводить работы, которые могут привести к повышенному пылеобразованию.
Автовладельцам стоило бы на время отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.
Людям, которые страдают легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, необходимо иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.
Минздрава рекомендует: в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля и прочего) необходимо обратиться к врачу.
Как следует из рекомендаций, сейчас в Минске сложились метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ.
Вчера Белгидромет сообщал:
— Во многих городах Беларуси, где проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. Основная причина: в стране на протяжении длительного периода времени отсутствуют осадки.
Специалисты отмечают, что именно из-за того, что нет дождя, воздух в Беларуси сейчас загрязнен твердыми частицами. Есть единичные случаи превышений нормативов качества по газообразным веществам.
Кроме того, как сообщают спасатели, за минувшие сутки в Беларуси потушили 87 пожаров в экосистемах. Некоторые продолжаются и сейчас. Со вчерашнего дня
С 19 апреля из-за сложных погодных условий в отдельных районах Беларуси вводят
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Сегодня утром минчане стали жаловаться на сильный запах гари в разных районах города. «Это раздражающий фактор, который может вызвать обострение многих...
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