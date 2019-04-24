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В сморгонском автопарке изменились номера телефонов
25.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В филиале «Автомобильный парк №17 г. Сморгонь» ОАО «Гроднооблавтотранс» изменены номера телефонов, 8(01592) - код города:
директор - 4-00-57;
приёмная, факс - 4-00-30;
бухгалтерия, оператор; инженер по ОТ и БД - 4-02-16;
экономист; отдел кадров - 4-00-76;
диспетчерская, КТП - 4-01-47.
Автовокзал:
начальник - 3-92-79;
диспетчер - 4-50-55;
касса по приёму выручки - 4-00-28.
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В филиале «Автомобильный парк №17 г. Сморгонь» ОАО «Гроднооблавтотранс» изменены номера телефонов, 8(01592) - код города:
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