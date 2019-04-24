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БелЖД назначила дополнительные поезда на майские праздники

25.04.2019 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога с 27 апреля по 11 мая назначила 81 дополнительный поезд. Из них — 20 поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях, информирует пресс-центр БелЖД.


Дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск—Москва, Минск—Санкт-Петербург, Брест—Москва, Гомель—Сновск, Минск—Вильнюс.

По стране назначили поезда и увеличили периодичность на традиционно популярных и востребованных у пассажиров направлениях: Минск—Гомель, Минск—Брест, Минск—Витебск, Минск—Пинск, Минск—Мозырь (ст.Козенки), Полоцк—Минск, Витебск—Могилев, Могилев—Гомель, Могилев—Калинковичи.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте www.rw.by, а также в Контакт-центре БЖД по телефону 105 и в железнодорожных кассах.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск-Москва, Минск-Санкт-Петербург, Брест-Москва, Гомель-Сновск, Минск-Вильнюс.
 
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