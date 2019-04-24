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БелЖД назначила дополнительные поезда на майские праздники
25.04.2019 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская железная дорога с 27 апреля по 11 мая назначила 81 дополнительный поезд. Из них — 20 поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях,
Дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск—Москва, Минск—Санкт-Петербург, Брест—Москва, Гомель—Сновск, Минск—Вильнюс.
По стране назначили поезда и увеличили периодичность на традиционно популярных и востребованных у пассажиров направлениях: Минск—Гомель, Минск—Брест, Минск—Витебск, Минск—Пинск, Минск—Мозырь (ст.Козенки), Полоцк—Минск, Витебск—Могилев, Могилев—Гомель, Могилев—Калинковичи.
Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте
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Дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск-Москва, Минск-Санкт-Петербург, Брест-Москва, Гомель-Сновск, Минск-Вильнюс.
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