В Светлогорске осудили бабушку, по недосмотру которой из окна выпал четырехлетний малыш

Источник материала: Tut.by

25 апреля в Светлогорском районном суде вынесли приговор бабушке, по недосмотру которой при странных обстоятельствах выпал с балкона и погиб четырехлетний малыш.





Трагедия произошла вечером 3 декабря прошлого года. Прохожие под окнами девятиэтажки нашли полуживого малыша в домашней одежде — водолазке и колготках. Позже стало известно — мальчик выпал из окна 6-го этажа. В этот момент в квартире находилась его двоюродная бабушка — 46-летняя Наталья. После случившегося в ее крови был обнаружен алкоголь.

Потерпевшей стороной в деле была признана 70-летняя мать обвиняемой Алина Казимировна — опекун и прабабушка погибшего малыша. Мама мальчика — внучка женщины — оставила сына родным, когда ему еще не исполнилось и полгода.

Журналисты TUT.BY смогли поприсутствовать только на первом судебном заседании — затем процесс сделали закрытым.



Фото: Сергей Комков

Женщина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшими по неосторожности смерть малолетнего. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в доход государства в размере 2550 рублей. Обвиняемая обязана будет пройти курс лечения от алкоголизма. Также по решению суда в пользу потерпевшей стороны женщина должна выплатить моральную компенсацию в размере 3 тыс. рублей.