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В Светлогорске осудили бабушку, по недосмотру которой из окна выпал четырехлетний малыш
25.04.2019 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 апреля в Светлогорском районном суде
Трагедия произошла вечером 3 декабря прошлого года. Прохожие под окнами девятиэтажки нашли полуживого малыша в домашней одежде — водолазке и колготках. Позже стало известно — мальчик выпал из окна 6-го этажа. В этот момент в квартире находилась его двоюродная бабушка — 46-летняя Наталья. После случившегося в ее крови был обнаружен алкоголь.
Потерпевшей стороной в деле была признана 70-летняя мать обвиняемой Алина Казимировна — опекун и прабабушка погибшего малыша. Мама мальчика — внучка женщины — оставила сына родным, когда ему еще не исполнилось и полгода.
Журналисты TUT.BY
Женщина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшими по неосторожности смерть малолетнего. Ей
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Прохожие под окнами девятиэтажки нашли полуживого малыша в домашней одежде - водолазке и колготках. Мальчик выпал из окна 6-го этажа. В этот момент в квартире...
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