Единый день безопасности дорожного движения пройдет на Кировщине 26 апреля

Источник материала: Кировец





Единый день безопасности дорожного движения по профилактике ДТП с участием мотоциклистов, велосипедистов и скутеристов пройдет 26 апреля в Могилевской области. Девиз мероприятия — «Колес меньше — опасности больше», сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

«С наступлением теплых дней водители двухколесного транспорта массово выезжают на дорогу, — отметили в Госавтоинспекции. — Уже сейчас на дорогах региона такого транспорта становится все больше. Не заставляют себя ждать и аварии с их участием».

Так, 18 апреля в Могилеве на улице Пионерской местный житель, управляя автомобилем «Сузуки», при развороте столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом «Хонда СВ 1300 SF» под управлением 40-летнего могилевчанина. Водитель «железного коня» получил множественные травмы, с которыми был доставлен в больницу. Еще одно ДТП произошло 22 апреля на улице Фатина областного центра. 36-летний местный житель на мотоцикле «Ямаха YZF R6» в районе дома №6 не справился с управлением и врезался в «Опель». Последний остановился на остановке общественного транспорта. Водитель двухколесного получил травмы.

«Упрямая статистика свидетельствует о том, что удовольствие проехать с ветерком на двухколесном транспорте в одно мгновение может превратиться в беду, — подчеркнули специалисты. — В неумелых руках мотоцикл является одним из наиболее опасных видов транспортных средств. Поэтому, став мотоциклистом, Вы добровольно принимаете на себя обязанности безукоризненно соблюдать Правила дорожного движения. Ведь любая непредвиденная ситуация на дороге может обернуться трагедией». В минувшем году на территории Могилевской области по вине водителей мототранспорта произошло 27 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 28 получили травмы.

Как отметили в ГАИ, мотоцикл отличается динамичностью и маневренностью, но вместе с тем, характеризуется меньшей устойчивостью, чем автомобиль. Потому, управляя мотоциклом, необходима предельная концентрация внимания, постоянный анализ дорожной ситуации, осторожность и дисциплинированность. Ведь именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности самого мотоциклиста и тех, кто движется рядом с ним в одном транспортном потоке.

В Госавтоинспекции напомнили, что участвовать в дорожном движении на мотоцикле разрешается с 16-летнего возраста при наличии категории «А». За «бесправное» вождение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин, а за повторное нарушение в течение штраф увеличивается от 20 до 50 БВ.

Кроме того мотоцикл должен быть зарегистрирован в ГАИ и технически исправен. За управление «железным конем», не зарегистрированным в установленном порядке и без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых величин.

Управлять мотоциклом необходимо в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без него, двигаться с постоянно включенным ближним светом фар. Не лишним для мотоциклиста будет специальная экипировка, которая в случае ДТП поможет избежать травм при падении. За игнорирование использования шлема (с незастегнутым шлемом) мотоциклистом или перевозку пассажиров без него предусмотрен штраф до 1 БВ.

«Не стоит рисковать жизнью и здоровьем, выполняя опасные трюки, — сказали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома. — Они не только чреваты последствиями, но и штрафными санкциями». За управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке), предусмотрен штраф от 5 до 10 базов​ых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 6-ти месяцев или без лишения.

«Будьте внимательными и с уважением относитесь к другим участникам дорожного движения, — подчеркнули собеседники. — При выборе скорости движения мотоциклисту необходимо учитывать все условия безопасности на дороге, проявлять благоразумие и заранее прогнозировать дорожную обстановку. Со стороны Госавтоинспекции уделялось и будет уделяться самое пристальное внимание поведению на улицах и трассах мотоциклистов. Хотелось, чтобы, в первую очередь, родные и близкие позаботились о безопасности тех, кто управляет мототранспортом».





К слову, на сегодняшний день весьма популярен в городской черте велосипед. В связи с этим дорожная безопасность велосипедистов-горожан приобретает особую актуальность. В современных условиях движения с насыщенными транспортными потоками очень важно взаимодействие водителей и велосипедистов. Кроме того обязательным условием езды по улицам и дорогам является четкое знание велосипедистами Правил дорожного движения и строгое выполнение их требований.

Так, двигаться на велосипеде разрешается по велосипедной дорожке, при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Велосипед должен быть технически исправен и оборудован катафотами. Сам же велосипедист должен быть в жилете со световозвращающими вставками.

«Велосипедисту следует помнить, что при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу он обязан вести велосипед рядом с собой и руководствоваться правилами для движения пешеходов», — обратили внимание в ГАИ.

Отдельное внимание следует уделить юным велосипедистам. Самостоятельно управлять двухколесным другом на дорогах им разрешено только с 14 лет. К сожалению, дети зачастую бесконтрольно катаются на велосипедах, где им только захочется. такие поездки зачастую заканчиваются синяками и шишками. Любая родительская бесконтрольность в отношении детей на дороге чревата плачевными последствиями.

На дорогах, приближенных к деревням и селам, активно участвуют в движении дачники и местные жители, для которых основным средством передвижения является велосипед. Поэтому при движении на дорогах вблизи населенных пунктов водителям автотранспорта важно проявлять особое внимание. Встречая велосипедистов на загородной дороге, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожными при проезде мимо них. Ведь любая непредвиденная ситуация может обернуться трагедией.

«Помните, соблюдение главного закона дороги — Правил дорожного движения — остается основным условием безопасности», — подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





