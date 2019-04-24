В столице зацвела сакура. Минчане делятся фотографиями в соцсетях

Источник материала: Tut.by

В столице зацвела сакура. Минчане заметили, что экзотические деревья цветут в Сендайском сквере и в Ботаническом саду.

Полюбоваться на экзотическое дерево можно в Сендайском сквере около Музыкального театра, в Ботаническом саду. Также совсем молодые деревья есть в парке Дружбы народов, где несколько лет назад высадили аллею.

Минчане делятся фотографиями с цветущими деревьями в Instagram. Мы выбрали несколько снимков.