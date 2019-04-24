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В столице зацвела сакура. Минчане делятся фотографиями в соцсетях
25.04.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице зацвела сакура. Минчане заметили, что экзотические деревья цветут в Сендайском сквере и в Ботаническом саду.
Полюбоваться на экзотическое дерево можно в Сендайском сквере около Музыкального театра, в Ботаническом саду. Также совсем молодые деревья есть в парке Дружбы народов, где несколько лет назад высадили аллею.
Минчане делятся фотографиями с цветущими деревьями в Instagram. Мы выбрали несколько снимков.
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Мы выбрали несколько снимков из Instagram минчан с цветением сакуры
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