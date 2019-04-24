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В столице зацвела сакура. Минчане делятся фотографиями в соцсетях

25.04.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице зацвела сакура. Минчане заметили, что экзотические деревья цветут в Сендайском сквере и в Ботаническом саду.


Фото: vk.com/vanpures_ph

Полюбоваться на экзотическое дерево можно в Сендайском сквере около Музыкального театра, в Ботаническом саду. Также совсем молодые деревья есть в парке Дружбы народов, где несколько лет назад высадили аллею.

Минчане делятся фотографиями с цветущими деревьями в Instagram. Мы выбрали несколько снимков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nastya (@vanpure_ph) 4 Апр 2019 в 4:19 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @alena_sidarava 24 Апр 2019 в 8:16 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Deam Tara (@taradeam) 24 Апр 2019 в 5:55 PDT

 
 
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Мы выбрали несколько снимков из Instagram минчан с цветением сакуры
 
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