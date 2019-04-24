﻿ Представители УГЗ пообщались с ветераном-разведчиком Геннадием Юшкевичем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представители УГЗ пообщались с ветераном-разведчиком Геннадием Юшкевичем

25.04.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 


Книгу Геннадия Юшкевича «Последний из группы «Джек», посвященную героической истории легендарной разведывательной группы, которая действовала в Восточной Пруссии в 1944 году, презентовали в Национальном пресс-центре. Свидетелями этого события стали работники и курсанты Университета гражданской защиты МЧС.
Автор книги был самым молодым участником разведгруппы. «Память о войне нельзя выбросить, как ржавые осколки, - отметил Геннадий Юшкевич. - Одно дело, посмотреть что-то по телевизору или смартфону, и совсем другое - прочитать книгу и каждую строчку пропустить через свое сердце - это остается в памяти. Моя судьба до 1941 года складывалась, как и у всех школьников. Но после бомбардировки Минска жизнь изменилась. Пережив смерть матери, которая погибла в застенках гестапо, 13-летним мальчишкой я стал партизаном. Это все изложено в книге. И я бы хотел, чтобы те, кто будет ее читать, почувствовали мое желание показать, что человек обладает безграничными возможностями, что никогда нельзя падать духом и проявлять малодушие. Всегда нужно быть убежденным, честным и справедливым перед своей Родиной и народом».
Книга «Последний из группы «Джек» издана при финансовой поддержке Министерства информации. «Большая часть тиража будет направлена в библиотеки, чтобы молодежь смогла познакомиться с этим удивительным произведением, а через него - с человеком легендарной судьбы, который, прибавив себе два года, был заброшен в логово гитлеровских оккупантов и собирал драгоценные сведения для войск Советской Армии. Очень важно, чтобы такие книги доходили до подрастающего поколения, чтобы память о подвиге и победе советских воинов в Великой Отечественной войне оставалась живой", - подчеркнул Владимир Андриевич.
Спецразведгруппа «Джек» действовала в глубоком тылу врага на территории Восточной Пруссии, в непосредственной близости от места расположения ставки Гитлера, куда она была заброшена ночью с 26 на 27 июля 1944 года. По декабрь разведчики передавали сведения о противнике, линии укреплений. После освобождения района, где работала группа, в штаб фронта возвратились только три разведчика, отбившиеся от группы во время боев и сумевшие укрыться от преследования. Всего во время войны на территории Восточной Пруссии действовали 186 советских разведгрупп, 90% их участников погибли или пропали без вести.
https://mchs.gov.by/glavnoe/254476/

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники и курсанты МЧС встретились с легендой - самым молодым участником разведгруппы в 1944 году - Геннадием Юшкевичем. Его книгу «Последний из группы «Джек»...
 
Новости дня
Новости общества
 
«150 тонн пшеничной муки в сутки». Как работает комбинат хлебопродуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика