Тысячи потерпевших. Белорусам обещали дорогой подарок, те платили, но получали посылку с подделкой

Источник материала: Tut.by

На уловку операторов колл-центров попались многие белорусы: по телефону абоненту сообщали, что он стал счастливым обладателем ценного подарка. Например, швейцарских часов. Забрать свой приз нужно на почте, оплатив 40−60 рублей наложенным платежом.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Юлия Кирейчик, TUT.BY

Больше чем за год предприниматели из Пинска смогли заработать 260 тысяч рублей. Хоть схема развода уже давно известная, но люди не видели в ней никакого подвоха и за неизвестную посылку платили на почте по 40−60 рублей. История началась с того, что два руководителя компаний «Американ Бай» и «Эмисан» открыли три колл-центра: один — в Минске, два — в Пинске.

— На работу операторов было нанято более 40 человек. Их задача была позвонить человеку, например, поздравить с днем рождения и сообщить: он выиграл дорогостоящий приз, — рассказывает TUT.BY официальный представитель ДФР КГК Юрий Кардымон. — Операторы были убедительны, для них были разработаны специальные схемы убеждения, были памятки — как начинать разговор, как себя вести, если человек отказывается, какие слова ему говорить.

Когда человек соглашался и приходил на почту за посылкой, платил деньги, открывал ее, но внутри вместо золотой цепочки — золотистая, вместо оригинальных швейцарских часов — подделка. На такой обман белорусы реагировали по-разному. Одни шли в милицию, другие решили вообще никуда не обращаться, мол, обманули, ну и ладно.

— В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). По предварительной информации, потенциальных потерпевших — десятки тысяч, однако эти цифры могут меняться в ходе расследования, — уточняет Юрий Кардымон.

Сейчас подозреваемыми по делу проходят 54-летний мужчина и 34-летняя женщина. Они задержаны. Известно также, что компании, принадлежащие фигурантам уголовного дела, отправили более 100 тысяч посылок на общую сумму более 2 миллионов рублей.

— Мой подзащитный, руководитель компании «Эмисан», считает, что его деятельность законная, он платил налоги. Большая часть суммы платежей доставалась Белпочте. Генеральная прокуратура неоднократно проводила проверки, и претензий не было. Кстати, недовольным клиентам деньги возвращали, — комментирует Антон Гашинский, адвокат адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры».

Граждан, пострадавших от вышеуказанных действий, Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля просит обращаться по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 17, или по тел. 8 (017) 226 53 75.