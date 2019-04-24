На майские праздники в Сморгони изменится расписание автобусов. Часть рейсов отменят

Источник материала: Светлы шлях

Расписание городского и пригородного транспорта филиала « Автомобильный парк №17 г. Сморгонь» с 1 по 12 мая.

Город:

1, 6, 7, 8, 9 мая - городские маршруты осуществляют движение в режиме выходного дня (субботы).

4 и 11 мая - городские маршруты осуществляют движение в режиме рабочего дня (понедельника).

Пригород:

1 мая - пригородные маршруты осуществляют движение по утвержденному на данный день недели расписанию. Рейс по маршруту Сморгонь - Зарудичи отправлением от АВ г. Сморгони в 7.15 отменён.

4 мая - пригородные маршруты осуществляют движение по утвержденному на данный день недели расписанию. Введен дополнительный рейс по маршруту Сморгонь - Зарудичи отправлением от АВ г. Сморгони в 7.15.

6, 7, 8, 9 мая - пригородные маршруты осуществляют движение по утвержденному на данный день недели расписанию. Рейс по маршруту Сморгонь - Зарудичи отправлением от АВ г. Сморгони в 7.15 отменён.

11 мая - пригородные маршруты осуществляют движение по утвержденному на данный день недели расписанию. Введен дополнительный рейс по маршруту Сморгонь - Зарудичи отправлением от АВ г. Сморгони в 7.15.





Расписание междугороднего транспорта филиала « Автомобильный парк №17 г. Сморгонь» с 1 по 12 мая

4 мая рейс по маршруту Сморгонь - Гродно будет осуществлять движение в режиме понедельника, отправление от АВ г. Сморгони в 5.00 и 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 13.30 и 16.40.

Рейс по маршруту Сморгонь - Гродно (ч/з Крево) - отправление от АВ г. Сморгони в 3.55; отправление от АВ г. Гродно в 10.25 отменён. Будет организован дополнительный рейс по маршруту Сморгонь – Барановичи, отправление от АВ г. Сморгони в 12.25; отправление от АВ г. Барановичи в 18.35.

5 мая рейс по маршруту Сморгонь - Гродно будет осуществлять движение согласно утвержденному на данный день недели расписанию (воскресенья), отправление от АВ г. Сморгони в 5.00 и 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 13.30 и 16.40.

Рейс по маршруту Сморгонь - Барановичи будет осуществлять движение согласно утвержденному на данный день недели расписанию (воскресенья), отправление от АВ г. Сморгони в 14.30; отправление от АВ г. Барановичи в 19.10. Рейс будет обслуживаться автобусом марки «Мерседес» (15 посадочных мест).

6, 7, 8 мая рейс по маршруту Сморгонь - Гродно будет осуществлять движение в режиме субботы: отправление от АВ г. Сморгони в 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40.

6 мая рейс по маршруту Сморгонь - Гродно (ч/з Крево), отправление от АВ г. Сморгони в 3.55; отправление от АВ г. Гродно в 10.25 отменён.

Рейс по маршруту Сморгонь – Гродно, отправление от АВ г. Сморгони в 5.00; отправление от АВ г. Гродно в 13.30 отменён.

7 и 8 мая рейс по маршруту Сморгонь – Гродно, отправление от АВ г. Сморгонь в 5.00; отправление от АВ г. Гродно в 13.25 и 15.25 отменён.

9 мая рейс по маршруту Сморгонь - Гродно будет осуществлять движение согласно утвержденному на данный день недели расписанию (четверга), отправление от АВ г. Сморгони в 5.00 и 7.00, отправление от АВ г. Гродно в 13.25, 15.25. Будет организован дополнительный рейс по маршруту Сморгонь – Барановичи, отправление от АВ г. Сморгони в 14.30; отправление от АВ г. Барановичи в 19.10.

10 мая рейс по маршруту Сморгонь - Гродно будет осуществлять движение согласно утвержденному на данный день недели расписанию (пятницы), отправление от АВ г. Сморгони в 5.00 и 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40 и 17.30. Будет организован дополнительный рейс по маршруту Сморгонь - Гродно (ч/з Крево), отправление от АВ г. Сморгони в 3.55, отправление от АВ г. Гродно в 10.25.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото из архива редакции.