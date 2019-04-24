Турчин: создание предприятий и рабочих мест - зона ответственности председателей райисполкомов

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Александр Турчин. Фото из архива

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопрос создания новых предприятий, рабочих мест находится в зоне прямой ответственности председателей райисполкомов. На этом первый заместитель премьер-министра Александр Турчин акцентировал сегодня внимание участников заседания Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании обсудили квартальные итоги социально-экономического развития Гомельской области. Александр Турчин подчеркнул, что при оценке работы председателей райисполкомов должны быть учтены многие факторы. Создание предприятий, рабочих мест, обеспечение необходимых условий, в том числе и для привлечения инвесторов, - все это находится в зоне прямой ответственности председателей райисполкомов, заострил внимание он.

Говоря о заработной плате, первый вице-премьер отметил, что сегодня по стране в среднем вышли на уровень Br1 тыс. В то же время в Гомельском регионе 22 предприятия с зарплатой менее Br400, при этом 90% из них - в сельскохозяйственной сфере. Решение данного вопроса также находится в зоне ответственности руководителей местной вертикали. До 1 июля ни одного предприятия с зарплатой ниже Br400 быть не должно, актуализировал задачу Александр Турчин. Он подчеркнул и важность соблюдения увязки роста заработной платы и производительности труда.

Также первый заместитель премьер-министра считает необходимым в сфере сельского хозяйства четко определить, что производить и куда продавать. "Надо ставить конкретные задачи по каждому году", - убежден он.-0-