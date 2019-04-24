Лагеря Гродненской области и Кореличского района к летним каникулам готовы! (+видео)

Источник материала: Полымя

Летние каникулы ближе. И всё актуальнее вопрос, где наши дети смогут хорошо отдохнуть. Гродненская область отлично подготовилась к горячему сезону.

На сайте Главного управления образования Гродненской области облисполкома размещена детальная интерактивная карта детских лагерей региона , в том числе и Кореличского района.







