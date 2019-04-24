Лагеря Гродненской области и Кореличского района к летним каникулам готовы! (+видео)

Летние каникулы ближе. И всё актуальнее вопрос, где наши дети смогут хорошо отдохнуть. Гродненская область отлично подготовилась к горячему сезону.
На сайте Главного управления образования Гродненской области облисполкома размещена детальная
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Летние каникулы ближе. И всё актуальнее вопрос, где наши дети смогут хорошо отдохнуть. Гродненская область отлично подготовилась к горячему сезону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летние каникулы ближе. И всё актуальнее вопрос, где наши дети смогут хорошо отдохнуть. Гродненская область отлично подготовилась к горячему сезону.