Минздрав назвал условия, когда люди с определенными диагнозами все-таки могут владеть оружием

Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения определило условия, при соблюдении которых граждане с определенными диагнозами все же могут владеть оружием. Об этом сообщается на Национальном правовом портале pravo.by.

В Беларуси постановлением Совмина от 13 февраля 2019 г. № 92 уже был утвержден перечень заболеваний и физических недостатков, при которых противопоказано владение оружием. Например, это умственная отсталость, шизофрения, эпилепсия, определенные травмы опорно-двигательного аппарата.

При этом Минздрав назвал условия, при соблюдении которых граждане с некоторыми заболеваниями или физическими недостатками из этого списка все же имеют возможность владеть оружием.

Например, при транзиторных психотических расстройствах — на основании заключения врачебно-консультационной комиссии (ВКК), но не раньше чем через 5 лет после однократно перенесенного расстройства такого рода. При психических и поведенческих расстройствах из-за употребления психоактивных веществ исключение возможно при наличии заключения ВКК и ремиссии в течение 5 и более лет.

А при привычном вывихе в крупном суставе одной верхней конечности (обеих верхних конечностей) это возможно, если уже год рецидивов не было.

Кроме того, должны быть оговорены условия в случае с эпилепсией, судорогами, а также обмороками. Постановление Минздрава от 12 апреля 2019 г. № 28 вступит в силу после официального опубликования документа.