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Минздрав назвал условия, когда люди с определенными диагнозами все-таки могут владеть оружием
25.04.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения определило условия, при соблюдении которых граждане с определенными диагнозами все же могут владеть оружием. Об этом
В Беларуси постановлением Совмина от 13 февраля 2019 г. № 92 уже был утвержден
При этом Минздрав назвал условия, при соблюдении которых граждане с некоторыми заболеваниями или физическими недостатками из этого списка все же имеют возможность владеть оружием.
Например, при транзиторных психотических расстройствах — на основании заключения врачебно-консультационной комиссии (ВКК), но не раньше чем через 5 лет после однократно перенесенного расстройства такого рода. При психических и поведенческих расстройствах из-за употребления психоактивных веществ исключение возможно при наличии заключения ВКК и ремиссии в течение 5 и более лет.
А при привычном вывихе в крупном суставе одной верхней конечности (обеих верхних конечностей) это возможно, если уже год рецидивов не было.
Кроме того, должны быть оговорены условия в случае с эпилепсией, судорогами, а также обмороками. Постановление Минздрава от 12 апреля 2019 г. № 28 вступит в силу после официального опубликования документа.
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Например, при некоторых психических и поведенческих - только после 5 лет ремиссии.
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