Помощь в рамках акции «Здесь живет Ветеран»

Источник материала: Кировец









Как рассказала председатель Кировской районной организации Белорусского Общества Красного Креста Наталья Финевич, недавно специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кировского райисполкома, волонтеры Кировской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, участники отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Кировского районного центра социального обслуживания населения, учащиеся филиала «Кировский государственный профессиональный лицей» Жиличского сельхозколледжа провели совместную акцию помощи ветерану Великой Отечественной войны по уборке прилегающей территории к домовладению Зинаиде Кузьминичне Акушевич. Акция прошла под девизом «Здесь живет ветеран».

Участники отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста РЦСОН отметили, что они намерены оказывать свою помощь ветеранам в уборке их дворов, участвовать в благоустройстве территории, которая прилегает к памятным местам и воинским захоронениям. Очень важно проявить инициативу, на практике заниматься посильной общественно-полезной деятельностью, приносить пользу, заботиться о тех, кто в этом нуждается. Ведь каждому человеку, а пожилым людям и инвалидам особенно, необходимы внимание, доброта и забота!