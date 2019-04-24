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Помощь в рамках акции «Здесь живет Ветеран»

25.04.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Помощь в рамках акции «Здесь живет Ветеран»

Помощь в рамках акции «Здесь живет Ветеран»

Как рассказала председатель Кировской районной организации Белорусского Общества Красного Креста Наталья Финевич, недавно специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кировского райисполкома, волонтеры Кировской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, участники отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Кировского районного центра социального обслуживания населения, учащиеся филиала «Кировский государственный профессиональный лицей» Жиличского сельхозколледжа провели  совместную акцию помощи ветерану Великой Отечественной войны по уборке прилегающей территории к домовладению Зинаиде Кузьминичне Акушевич. Акция прошла под девизом «Здесь живет ветеран». 

Участники отделения  дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста РЦСОН отметили, что они намерены оказывать свою помощь ветеранам в уборке их дворов, участвовать в благоустройстве территории, которая прилегает к памятным местам и воинским захоронениям. Очень важно проявить инициативу, на практике заниматься посильной общественно-полезной деятельностью, приносить пользу, заботиться о тех, кто в этом нуждается. Ведь каждому человеку, а пожилым людям и инвалидам особенно, необходимы внимание, доброта и забота! 

 

 

 

 
 
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Как рассказала председатель Кировской районной организации Белорусского Общества Красного Креста Наталья Финевич, недавно специалисты управления по...
 
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