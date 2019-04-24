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26 апреля — День чернобыльской трагедии

25.04.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

26 апреля — День чернобыльской трагедии

Уважаемые участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС!

26 апреля – одна из самых трагических дат в истории Беларуси.

33 года прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Это крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.

Почти 70 процентов радиоактивных веществ выпало на Беларусь – пострадали свыше 3 тысяч 600 населенных пунктов.

В этот памятный день мы благодарим всех, кто встал на пути ядерной стихии, внес весомый вклад в преодоление последствий трагедии.

Скорбим о тех, кто отдал жизнь за спасение миллионов советских граждан, обеспечение общественной безопасности.

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира, добра и благополучия!

Кировский районный исполнительный комитет

Кировский районный Совет депутатов

 
 
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Уважаемые участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС! 26 апреля – одна из самых трагических дат в истории Беларуси. 33 года прошло со дня аварии на...
 
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