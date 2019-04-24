26 апреля — День чернобыльской трагедии

Уважаемые участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС!
26 апреля – одна из самых трагических дат в истории Беларуси.
33 года прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Это крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.
Почти 70 процентов радиоактивных веществ выпало на Беларусь – пострадали свыше 3 тысяч 600 населенных пунктов.
В этот памятный день мы благодарим всех, кто встал на пути ядерной стихии, внес весомый вклад в преодоление последствий трагедии.
Скорбим о тех, кто отдал жизнь за спасение миллионов советских граждан, обеспечение общественной безопасности.
Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира, добра и благополучия!
Кировский районный исполнительный комитет
Кировский районный Совет депутатов