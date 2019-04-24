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В Витебском районе власти определили, где можно и нельзя купаться в 2019 году
25.04.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский райисполком определил список мест для массового отдыха граждан весной и летом 2019 года. Разрешенными оказались два озера, гораздо больше мест — под запретом. Документ
В Витебском районе для массового отдыха граждан определены два водных объекта: береговая линия озера Сосно (деревня Должа) со стороны автодороги Р-115 Витебск — Городок, а также береговая линия озера Вымно-Тадулино со стороны агрогородка Вымно.
«Запретить купание на акватории пруда Светлый, пруда Лучиновка, пруда Запрудье, участке реки Западная Двина вблизи Витебской ГЭС, на противопожарных водоемах, водоемах-копанях, карьерах, технических и мелиоративных каналах, местах нахождения плотин, дамб, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений, затонов, расположенных на территории Витебского района», — указано в решении исполкома от 8 апреля.
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Только на двух озерах можно отдыхать без претензий со стороны властей.
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