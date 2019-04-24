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Расписание богослужений накануне Пасхи в соборе Преображения Господня в Сморгони

25.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Страстная седмица началась 22 апреля и завершится 28 апреля Пасхой, праздником Воскресения Христова. Для православных верующих эта неделя считается самой главной в году.
Расписание богослужений накануне Пасхи в соборе Преображения Господня в Сморгони


26 апреля - Страстная пятница:

15.00 - Вечерняя с выносом Плащаницы.

27 апреля - Страстная суббота:

05.00 - Утренняя, с погребением Плащаницы, Часы, Литургия;

с 12.00 до 19.00 - Освящение пасхи и куличей;

23.30 - начало чина Полунощницы, встреча Благодатного огня от гроба Господня из Иерусалима.

28 апреля - Светлое Христово Воскресение:

00. 00 - начало Крестного хода и Пасхального Богослужения.

15.00 - Пасхальная Вечерняя с Крестным ходом.

 
 
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Страстная седмица началась 22 апреля и завершится 28 апреля Пасхой, праздником Воскресения Христова. Для православных верующих эта неделя считается самой главной в...
 
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