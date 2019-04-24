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Расписание богослужений накануне Пасхи в соборе Преображения Господня в Сморгони
25.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Страстная седмица началась 22 апреля и завершится 28 апреля Пасхой, праздником Воскресения Христова. Для православных верующих эта неделя считается самой главной в году.
26 апреля - Страстная пятница:
15.00 - Вечерняя с выносом Плащаницы.
27 апреля - Страстная суббота:
05.00 - Утренняя, с погребением Плащаницы, Часы, Литургия;
с 12.00 до 19.00 - Освящение пасхи и куличей;
23.30 - начало чина Полунощницы, встреча Благодатного огня от гроба Господня из Иерусалима.
28 апреля - Светлое Христово Воскресение:
00. 00 - начало Крестного хода и Пасхального Богослужения.
15.00 - Пасхальная Вечерняя с Крестным ходом.
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Страстная седмица началась 22 апреля и завершится 28 апреля Пасхой, праздником Воскресения Христова. Для православных верующих эта неделя считается самой главной в...
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