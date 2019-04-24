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Николай Васильков провел прием граждан и встречу с населением в Старой Буде

25.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Николай Васильков провел прием граждан и встречу с населением в Старой Буде

Сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков провел прием граждан и встречу с населением в деревне Старая Буда Губичского сельсовета.

На личный прием к парламентарию обратились две местные жительницы. Так, Татьяна Семиход подняла тему близкого расположения к жилому сектору загона для содержания скота, принадлежащего МТФ №3 «Старая Буда» КСУП «Губичи». По ее словам, это доставляет немало неудобств жителям близлежащих домовладений, в том числе и самой женщине, воспитывающей ребенка-инвалида.

Как отметила председатель Губичского сельского Совета депутатов Лилия Торманова, каких-либо конкретных санитарных требований именно в части расположения загонов, к сожалению, не установлено, поэтому у представителей центра гигиены и эпидемиологии, природоохранной организации вопросов не возникло, и рассчитывать здесь приходится исключительно на понимание со стороны местного хозяйства. Впрочем, Николай Васильков вместе с Лилией Тормановой еще до начала приема узнал о существующей проблеме и выехал на место, чтобы лично оценить ситуацию. Непосредственно на личном приеме Николай Андреевич пообещал Татьяне Семиход в ближайшее время разобраться с этим вопросом и проработать возможные варианты его разрешения.

Ольга Иванчикова пожаловалась на плохое качество воды. Заявительница отметила, что ее не только невозможно пить и использовать для приготовления пищи — высокая концентрация железа в воде пагубным образом сказывается на бытовой технике, выводя из строя стиральные машинки и бойлеры.

— В составе Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы реализуется подпрограмма «Чистая вода», в рамках которой в нынешнем году в Уваровичах и Старой Буде запланировано строительство станций обезжелезивания, что поможет решить данную проблему и обеспечит качественной питьевой водой жителей Старой Буды и близлежащих населенных пунктов, — пояснил Николай Васильков.

После приема депутат Палаты Представителей провел встречу с местным населением в Старобудском сельском доме культуры, в ходе которой озвучил присутствовавшим основные аспекты и задачи на ближайшее время, обозначенные Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Послании белорусскому народу и Парламенту, состоявшемуся в прошлую пятницу, рассказал о своей деятельности в качестве парламентария, а также ответил на вопросы, поступившие от жителей Старой Буды.

Николай Васильков провел прием граждан и встречу с населением в Старой Буде
Николай Васильков провел прием граждан и встречу с населением в Старой Буде
Николай Васильков провел прием граждан и встречу с населением в Старой Буде
Николай Васильков провел прием граждан и встречу с населением в Старой Буде
Николай Васильков провел прием граждан и встречу с населением в Старой Буде

Марина КРАСНИК.

Фото автора.

 
 
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Сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков провел прием граждан и встречу с населением в...
 
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