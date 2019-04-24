В Белгидромете рассказали, где особенно пыльно в Беларуси из-за долгого отсутствия дождей

Источник материала: Tut.by

Из-за долгого отсутствия дождей во многих городах Беларуси увеличивается содержание твердых частиц в воздухе (проще говоря, пыли). Превышения отмечены в Минске и многих областных центрах, указано на сайте Белгидромета Минприроды.

Чистота воздуха в стране постоянно контролируется автоматическими станциями по всей стране. 24 апреля, а затем утром 25 апреля был зафиксирован рост содержания твердых частиц в воздухе.

Так, в Гродно (район улицы Обухова) среднесуточная концентрация твердых частиц фракции размером до 10 микрон превышала предельно-допустимую в 5,2 раза.

В других городах данный показатель был превышен в 1,2−2,3 раза: Брест, Могилев и, наконец, Витебск. В столице и Гомеле все было в пределах нормы.

А вот среднесуточные концентрации более мелких частиц, фракции до 2,5 микрон, были отмечены в Минске (район улицы Героев 120 Дивизии) и Жлобине (район улицы Пригородная) — в 3 и 3,7 раз соответственно.

«Это раздражающий фактор, который может вызвать обострение многих заболеваний», — говорят врачи. О том, как снизить риск для себя, читайте в отдельном материале TUT.BY.