﻿ Объекты в Студенческой деревне соответствуют всем требованиям для проживания участников Европейских игр - Румас. 21.by
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Объекты в Студенческой деревне соответствуют всем требованиям для проживания участников Европейских игр - Румас

25.04.2019 16:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты в Студенческой деревне соответствуют всем требованиям для проживания участников Европейских игр, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время выездного заседания Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились, что очередное заседание организационного комитета проведем непосредственно на объекте, и сегодня члены оргкомитета знакомятся с временной инфраструктурой. В частности, мы осмотрели объект для питания спортсменов, которые будут проживать в Студенческой деревне. Он был построен в рекордные сроки - за 3,5 месяца - и позволит ежедневно обеспечивать питанием до 2 тыс. спортсменов. Члены оргкомитета также посетили несколько общежитий, где будут проживать спортсмены, убедились в том, что все комнаты отремонтированы, в них установлена новая мебель. Для спортсменов высокого роста сделаны удлиненные кровати. Номера соответствуют всем требованиям для проживания участников II Европейских игр", - сказал Сергей Румас.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты в Студенческой деревне соответствуют всем требованиям для проживания участников Европейских игр, заявил сегодня журналистам...
 
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