В Сморгони прошел День BOSCH

Источник материала: Светлы шлях

«День BOSCH» - так называются отдельные мероприятия, которые проходят в разных регионах страны (чаще всего в крупных городах). Они подразумевают встречу с представителями компании BOSCH, которые проводят выставки новинок и мастер-классы по работе с инструментом, оснасткой и техникой.

В этом году «Дни BOSCH» пройдут в 14 городах Беларуси. Подобное мероприятие было проведено и в нашем городе по приглашению предпринимателя из Сморгони Сергея Солдатенко, диллера и официального продавца компании BOSCH.

Прошло оно на базе кафе "Маяк". На него в качестве зрителей и слушателей были приглашены профессиональные пользователи продукции BOSCH – это представители предприятий из Сморгонского, Островецкого и Ошмянского районов.





На белорусский рынок компания BOSCH пришла 25 лет назад. Как отмечают её представители, продукция BOSCH в рекламе не нуждается. И как подтверждение этому – объёмы мировых продаж. В прошлом году они превысили 77 миллиардов евро.

Лидирующие позиции среди производителей аналогичной техники занимает BOSCH и на белорусском рынке. На территории страны действует сервисный центр BOSCH по обслуживанию и ремонту электроинструментов.

Участие в «Дне BOSCH» в Сморгони было полезным для пользователей. Организаторы рассказали об особенностях работы с аккумуляторной техникой, оснасткой, измерительной техникой, а также о том, как организовано сервисное обслуживание на территории Беларуси. Как было отмечено, с 2017 года у пользователей инструмента фирмы BOSCH есть возможность в случае неисправности бесплатно отправить его в сервисный центр и в течение трёх дней получить обратно.

Во время мастер-класса представители компании «BOSCH» не только демонстрировали инструменты в работе, но и рассказывали об отличии одного наименования от другого, давали рекомендации по правильному выбору оснастки, предоставили возможность участникам собственноручно протестировать инструменты и технику.





Электроинструмент, оснастка и измерительная техника – всё это вызвало небывалый интерес у профессионального пользователя. Но кроме этого вниманию гостей также была представлена садовая техника компании BOSCH, изделия, выпускаемые под торговой маркой Dremel. Многофункциональный инструмент данной линейки широко используется в ювелирных и реставрационных работах. Шлифовка, резка, сверление, полировка… Dremel всегда придёт на помощь тем, кто привык создавать красоту своими руками.

После окончания мастер-классов представители компании «BOSCH» ответили на все вопросы своих клиентов, рассказали об акциях компании, а также вручили фирменные подарки. Затем всех участников пригласили в кафе на ужин. За общим столом у них была возможность пообщаться и обменяться мнениями.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

ИП Солдатенко С. А.

УНП 500292903.



