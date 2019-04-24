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"Прямую телефонную линию" проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета
25.04.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
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"Прямую телефонную линию" проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета
27.04.2019 г. с 9.00 до 12.00 "прямую телефонную линию" проведет Невмержицкий Сергей Петрович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел. 500...
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