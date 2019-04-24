В Глусском районе с 25 апреля запрещено посещать леса

Источник материала: Радзiма

В связи с установившейся сухой погодой в Глусском районе объявлен 4-й класс пожарной опасности. Поэтому, согласно решению Глусского районного исполнительного комитета № 15-8 от 11 июня 2018 года, с 25 апреля 2019 года на территории Глусского района начал действовать запрет на посещение гражданами лесов, на въезд на территорию лесного фонда транспортных средств. В этот период в лес может въезжать только транспорт юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль. Введенный запрет будет действовать, пока не изменится погода и не снизится класс пожарной опасности.