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В 11 районах Гродненской области введены запреты на посещение лесов
25.04.2019 18:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Запреты на посещение лесов введены в 11 регионах Гродненской области, а также в 7 регионах Минской области. Запрещается посещение лесов, а также въезд транспорта, за исключением служебного,
Запрет введен в Гродненском, Щучинском, Мостовском, Дятловском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском, Зельвенском, Слонимском, Новогрудском, Дятловском районах. А также в Воложинском, Минском, Узденском, Стародорожском, Смолевичском, Червенском, Березинском.
Введение запрета на посещение лесов — временная мера, которая принимается в связи с установлением IV класса пожарной опасности, когда стоит жаркая сухая погода, отсутствуют осадки и пожар может возникнуть от малейшей искры.
Ранее Минлесхоз
Кстати, на 26 апреля
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Запреты на посещение лесов введены в 11 регионах Гродненской области, а также в 7 регионах Минской области. Запрещается посещение лесов людьми, а также въезд...
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