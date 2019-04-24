В 11 районах Гродненской области введены запреты на посещение лесов

Источник материала: Tut.by

Запреты на посещение лесов введены в 11 регионах Гродненской области, а также в 7 регионах Минской области. Запрещается посещение лесов, а также въезд транспорта, за исключением служебного, сообщает Министерство лесного хозяйства.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Запрет введен в Гродненском, Щучинском, Мостовском, Дятловском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском, Зельвенском, Слонимском, Новогрудском, Дятловском районах. А также в Воложинском, Минском, Узденском, Стародорожском, Смолевичском, Червенском, Березинском.

Введение запрета на посещение лесов — временная мера, которая принимается в связи с установлением IV класса пожарной опасности, когда стоит жаркая сухая погода, отсутствуют осадки и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ранее Минлесхоз выступил с инициативой ввести запрет на посещение лесов по всей стране.

Кстати, на 26 апреля синоптики объявили желтый уровень опасности на Гродненщине из-за сильного дождя и гроз.