Ярмарка вакансий в Кореличах. Кто ищет, у того шансов больше

Источник материала: Полымя





Акция прошла в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» под девизом «Найдём работу вместе!».

Ещё до 10.00 возле Молодёжного центра культуры в Кореличах было многолюдно. Более двух десятков безработных жителей Кореличского района пришли на встречу с потенциальными работодателями. Рабочие места предложили как государственные структуры: Кореличский филиал Гроднооблпо, районная ветстанция, Жуховичский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Кореличская центральная районная больница, сельхозтехника, библиотека, центр гигиены и эпидемиологии, все сельхозпредприятия района, так и частные структуры: ООО «Евроторг», ООО «Эглес», ООО «Вара»,ЧТУП «Керам-Декор».

Как отметила во время встречи с желающими трудоустроиться кореличчанами начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Инна Богуш, государство предоставляет возможность трудоустроиться всем, кто этого хочет. Сегодня в Кореличском районе насчитывается 170 вакансий, из которых 38,2% – вакансии по рабочим профессиям. Рынок труда района ориентирован в основном на должности служащих, которые составляют 61,8% от общего количества вакансий. Требуются ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры, врачи, медсестры, зоотехники, работники культуры. В структуре вакансий рабочих профессий востребованы продавцы, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, операторы машинного доения, электрогазосварщики, токари, контролёры-кассиры, социальные работники, животноводы, электромонтёры.

Начальник отдела экономики райисполкома Феликс Швабович подчеркнул, что желающие могут открыть собственное дело. В Кореличском районе зарегистрировано 363 индивидуальных предпринимателя. В основном частники занимаются строительством и ремонтом, ремонтом техники, швейным делом. Популярны слесарные работы и выращивание сельскохозяйственной продукции. Растёт и число ремесленников. На сегодня 116 человек в районе занимаются каким-либо ремеслом. Также безработным, желающим открыть бизнес, предоставляется субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. На сегодня это 2385,9 рублей.





Многие из тех, кто пришёл на ярмарку вакансий, имеет проблемы не только с алкоголем, но и с законом. Поэтому с ними побеседовали врач-нарколог Кореличской ЦРБ Елена Личик, участковый инспектор РОВД Артём Иванчик, заместитель начальника Кореличского РОЧС Анатолий Шёлк.

Некоторые из соискателей смогли выбрать из предложенного списка вакансий нужную работу. Например, 39-летний житель райцентра Сергей Иссар, владеет профессиями каменщика, монтажника, слесаря и оператора котельной. На протяжении месяца мужчина нигде не работает.





— Стало интересно, что могут предложить на ярмарке. Пришёл, поговорил. Пойду в сельхозтехнику слесарем. Семью содержать нужно, у меня двое детей-школьников.

Людмила Канцыба приехала на встречу с работодателями из Полужья.





— В 2014 году мы приехали сюда из Украины. Жили в 40 километрах от Донецка. Устроились на работу в племзавод «Кореличи», где нам предоставили трёхкомнатную квартиру. Пока я нахожусь в декретном отпуске по уходу за младшим ребёнком, но в июне нужно выходить на работу. Сегодня мне предложили пойти продавцом в магазин УКП БОН, горничной, барменом в ООО «Вара». Обменялись телефонами, теперь буду ждать ответа.

Специалист по кадровой работе УКП БОН Мария Ярош, рассказала, что зарплата продавца в магазине УКП БОН варьируется в пределах 400-600 рублей. Есть ещё две вакансии закройщика.





Ведущий специалист по кадрам гостиничного комплекса «Мирский Посад» Майя Китченко приглашает официанта с зарплатой 500 рублей и горничную от 400 рублей.





Татьяна Щербович, инспектор по кадрам ГП «Царюка» рассказывает, что хозяйству нужны ветеринарный фельдшер, зоотехник, главный зоотехник, токарь, главный ветврач, водитель категории Д и С, животноводы, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Несмотря на то, что средняя зарплата на предприятии составляет 534 рубля, квалифицированные кадры найти сложно. По-прежнему для людей приоритетным остаётся жилищный вопрос, однако пока предприятие не может предложить свободные квадратные метры.





По-другому обстоят дела в СПК «Свитязянка-2003».





— На данный момент у нас 4 вакансии, — рассказывает специалист по кадрам Екатерина Кривицкая. — Нужны зоотехник, ветврач, тракторист, техник по племенному делу. С 1 августа в качестве ветврача в сельхозпредприятие придёт на работу молодой специалист. Выделим комнату в общежитии, зарплата — 650 рублей плюс доплаты как молодому специалисту. Обеспечим подвоз на работу.

— Считаю, что проведение таких широкомасштабных ярмарок вакансий оправдывает себя, — отмечает заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите, начальник отдела государственной службы занятости населения Наталья Гоцко. — Видно, что и безработные, и наниматели заинтересованы в их проведении. В век компьютерных технологий, казалось бы, искать работу стало проще дистанционно. Но, как видим, в живой встрече нанимателя и соискателя рабочего места всегда есть необходимость. Так, присутствующие напрямую от представителей организаций услышали, какие есть предложения, задали вопросы, рассказали о себе. И тут же договорились о полноценном собеседовании со всеми юридическими тонкостями приема на работу. На мой взгляд, это укорачивает путь к трудоустройству. Поэтому мы продолжим проведение аналогичных мероприятий.





В январе-марте 2019 года в управление по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома за содействием в трудоустройстве обратилось 154 человека, из них 123 человека зарегистрировано безработными. Оказано содействие в трудоустройстве 123 жителям района, в том числе трудоустроено 109 безработных. На 1 апреля 2019 года на учёте в отделе государственной службы занятости населения состояло 49 человек, обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 31 безработный. Уровень безработицы составил 0,4 процента от экономически активного населения, что ниже годового показателя на 0,5 процентных пункта. Коэффициент напряженности на рынке труда района составил 0,13 безработных на одну вакансию.

Инна ЛЕЙКО

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