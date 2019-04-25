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«Собираем доказательства». Правообладатели творчества Цоя хотят подать в суд на белорусский бренд
26.04.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В феврале между белорусским брендом Mark Formelle и правообладателями творчества Виктора Цоя возник
Правообладатели: «Ничего сверхъестественного мы не просили»
Правообладатели творческого наследия Виктора Цоя — его сын и отец. Их интересы представляет российская компания «Первое музыкальное издательство», партнер которого — музыкальное издательство «Глория Медиа». Компания владеет исключительными правами на использование песен Виктора Цоя и группы «Кино» в Беларуси.
Раньше белорусская компания «Глория медиа» заявляла журналистам
Будет ли «Глория медиа» судиться с брендом одежды? Компания сейчас отказывается комментировать.
В российской компании «Первое музыкальное издательство» рассказали, что белорусская сторона отправила две претензии. Mark Formelle ответила, что бренд не нарушал прав, потому что деятельность компании не связана с музыкальным бизнесом.
— В претензиях говорилось об использовании текстов музыкальных произведений без разрешения правообладателей и материальной компенсации. Ничего сверхъестественного мы не просили. Сейчас мы собираем доказательства, документы для обращения в суд, — отметила юрист «Первого музыкального издательства» Юлия Добренко.
Mark Formelle: «Права на нашей стороне»
Как рассказали руководители Mark Formelle, ответ на претензию они действительно отправили.
— С «КИНО» у нас все с юристами решено. Мы консультировались до запуска коллекции с юридическими компаниями, они не увидели нарушений, — объяснили руководители компании Андрей Сериков и Светлана Сипарова.
Сейчас они ждут реакции.
— Если дело дойдет до суда, то будем отстаивать свою позицию, — говорит Сериков.
Руководители компании рассказывают, что бренд вдохновлялся творчеством группы, а не использовал, как вокальный коллектив, музыкальные произведения для работы.
— Когда мы искали правообладателей, то получили ответ из Москвы, в котором нам сказали, что [коллекция одежды] — это не песня, поэтому мы не можем это лицензировать. Впрочем, это интересный кейс для юристов, потому что нет прецедентов. Представьте, и на той стороне правда, и на той — нонсенс! Но, конечно, лучше в этом не участвовать, — говорит Андрей Сериков.
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