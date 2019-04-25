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«Собираем доказательства». Правообладатели творчества Цоя хотят подать в суд на белорусский бренд

26.04.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В феврале между белорусским брендом Mark Formelle и правообладателями творчества Виктора Цоя возник спор. Производитель одежды говорил, что выполнил все требования по соблюдению авторских прав, вторая сторона утверждала, что договор с наследниками не заключен. Теперь правообладатели намерены обращаться в суд. TUT.BY выяснил подробности у обеих сторон.


Речь идет об этой коллекции. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Правообладатели: «Ничего сверхъестественного мы не просили»

Правообладатели творческого наследия Виктора Цоя — его сын и отец. Их интересы представляет российская компания «Первое музыкальное издательство», партнер которого — музыкальное издательство «Глория Медиа». Компания владеет исключительными правами на использование песен Виктора Цоя и группы «Кино» в Беларуси.

Раньше белорусская компания «Глория медиа» заявляла журналистам Euroradio, что отправила претензию Mark Formelle. В документе шла речь о денежной компенсации — она считалась бы досудебным урегулированием ситуации. В ином случае — суд.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Будет ли «Глория медиа» судиться с брендом одежды? Компания сейчас отказывается комментировать.

В российской компании «Первое музыкальное издательство» рассказали, что белорусская сторона отправила две претензии. Mark Formelle ответила, что бренд не нарушал прав, потому что деятельность компании не связана с музыкальным бизнесом.

— В претензиях говорилось об использовании текстов музыкальных произведений без разрешения правообладателей и материальной компенсации. Ничего сверхъестественного мы не просили. Сейчас мы собираем доказательства, документы для обращения в суд, — отметила юрист «Первого музыкального издательства» Юлия Добренко.

Mark Formelle: «Права на нашей стороне»

Как рассказали руководители Mark Formelle, ответ на претензию они действительно отправили.

— С «КИНО» у нас все с юристами решено. Мы консультировались до запуска коллекции с юридическими компаниями, они не увидели нарушений, — объяснили руководители компании Андрей Сериков и Светлана Сипарова.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас они ждут реакции.

— Если дело дойдет до суда, то будем отстаивать свою позицию, — говорит Сериков.

Руководители компании рассказывают, что бренд вдохновлялся творчеством группы, а не использовал, как вокальный коллектив, музыкальные произведения для работы.

— Когда мы искали правообладателей, то получили ответ из Москвы, в котором нам сказали, что [коллекция одежды] — это не песня, поэтому мы не можем это лицензировать. Впрочем, это интересный кейс для юристов, потому что нет прецедентов. Представьте, и на той стороне правда, и на той — нонсенс! Но, конечно, лучше в этом не участвовать, — говорит Андрей Сериков.

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