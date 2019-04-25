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Мария Минкевич стала 3000-м подписчиком группы «Вконтакте» газеты «Светлы шлях»

26.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

На минувшей неделе в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Светлы шлях» количество подписчиков перешагнуло отметку 3000. По традиции, редакция газеты поздравила своего юбилейного подписчика.

Мария Минкевич стала 3000-м подписчиком группы «Вконтакте» газеты «Светлы шлях»

3000-м подписчиком группы «Светлы шлях» стала Мария Минкевич. Девушка признается, что до момента знакомства с группой «ВКонтакте» следила за новостями Сморгонского района в нашей группе в «Instagram».

- Социальными сетями пользуюсь ежедневно. Как правило, там новости публикуются оперативно, что, несомненно, удобно для меня, - считает Мария Минкевич.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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На минувшей неделе в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Светлы шлях» количество подписчиков перешагнуло отметку 3000. По традиции, редакция газеты поздравила...
 
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