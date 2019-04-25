Мария Минкевич стала 3000-м подписчиком группы «Вконтакте» газеты «Светлы шлях»

Источник материала: Светлы шлях

На минувшей неделе в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Светлы шлях» количество подписчиков перешагнуло отметку 3000. По традиции, редакция газеты поздравила своего юбилейного подписчика.





3000-м подписчиком группы «Светлы шлях» стала Мария Минкевич. Девушка признается, что до момента знакомства с группой «ВКонтакте» следила за новостями Сморгонского района в нашей группе в «Instagram» .

- Социальными сетями пользуюсь ежедневно. Как правило, там новости публикуются оперативно, что, несомненно, удобно для меня, - считает Мария Минкевич.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.