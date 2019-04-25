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Мария Минкевич стала 3000-м подписчиком группы «Вконтакте» газеты «Светлы шлях»
26.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
На минувшей неделе в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Светлы шлях» количество подписчиков перешагнуло отметку 3000. По традиции, редакция газеты поздравила своего юбилейного подписчика.
3000-м подписчиком
- Социальными сетями пользуюсь ежедневно. Как правило, там новости публикуются оперативно, что, несомненно, удобно для меня, - считает Мария Минкевич.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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На минувшей неделе в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Светлы шлях» количество подписчиков перешагнуло отметку 3000. По традиции, редакция газеты поздравила...
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