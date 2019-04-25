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Спасатели за сутки потушили 93 пожара в лесу и на торфяниках, но ситуация серьезная

26.04.2019 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только за минувшие сутки спасатели потушили 34 лесных, 12 торфяных и 46 пожаров травы и кустарников. Ситуация серьезная, и если в ближайшее время не пойдут дожди, она может только усугубиться, сообщает МЧС.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В Наровлянском районе МЧс продолжает ликвидировать лесной пожар в виде отдельных очагов на площади в 40 гектар возле деревни Красновка.

Продолжается тушение пожара и на Ольманских болотах. Площадь пожара составляет 200 гектар. За минувшие сутки вертолеты МЧС произвели 72 сброса воды. А накануне спасатели пересекли белоруско-украинскую границу — пожар угрожал украинской деревне, Украина запросила помощь МЧС Беларуси.

Напомним, в связи с высоким уровнем пожароопасности и сложными погодными условиями, Министерство лесного хозяйства предлагает ввести запрет на посещение лесов по всей стране. По данным на 8.30 пятницы, запрет на посещение лесов введен в 27 районах Беларуси. На сайте ведомства есть интерактивная карта, где можно отслеживать ситуацию онлайн.

 
 
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В связи с высоким уровнем пожароопасности и сложными погодными условиями, по данным на 8.30 пятницы, запрет на посещение лесов введен в 27 районах Беларуси.
 
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