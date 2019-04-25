|
Спасатели за сутки потушили 93 пожара в лесу и на торфяниках, но ситуация серьезная
26.04.2019 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Только за минувшие сутки спасатели потушили 34 лесных, 12 торфяных и 46 пожаров травы и кустарников. Ситуация серьезная, и если в ближайшее время не пойдут дожди, она может только усугубиться, сообщает
В Наровлянском районе МЧс продолжает ликвидировать лесной пожар в виде отдельных очагов на площади в 40 гектар возле деревни Красновка.
Продолжается тушение пожара и на Ольманских болотах. Площадь пожара составляет 200 гектар. За минувшие сутки вертолеты МЧС произвели 72 сброса воды. А накануне спасатели пересекли белоруско-украинскую границу — пожар
Напомним, в связи с высоким уровнем пожароопасности и сложными погодными условиями, Министерство лесного хозяйства предлагает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с высоким уровнем пожароопасности и сложными погодными условиями, по данным на 8.30 пятницы, запрет на посещение лесов введен в 27 районах Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)