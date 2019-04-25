«Развод» тысяч белорусов, сакура в Минске, хоккейное разочарование и борьба с огнем - все за вчера

Вы попадали в такую ситуацию? По телефону вам сообщили, что вы стали счастливым обладателем ценного подарка. Например, швейцарских часов. Забрать свой приз нужно на почте, оплатив 40−60 рублей наложенным платежом. Пришли на почту заплатили, а внутри посылки вместо золотой цепочки — золотистая, вместо оригинальных швейцарских часов — подделка. Тысячи белорусов пострадали от такого «развода». Пожалуйста, будьте бдительны.
Буквально на днях мы писали, что банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах. Наше с вами возмущение услышали. Белинвестбанк пересмотрел лимиты в сторону увеличения (прилично так увеличили). Кроме того, банк отменил комиссию за снятие наличных с карточки в кассах (ну и правильно, у нас не все еще с банкоматами на «ты»). Но кое-что отменять не стали: просмотреть свой баланс в банкомате бесплатно можно только три раза в месяц.
Если во время поездок в Минск вы обязательно посещаете «МакДональдс» (знаем таких любителей), то для вас хорошая новость. Скоро во всех областных центрах появятся эти рестораны быстрого питания. Когда именно, читайте тут.
Снова нам рассказали историю неудачной поездки в Израиль. Не пустили семью из Беларуси, причину отказа во въезде не объяснили. Муж, жена и их дочь-подросток два дня провели в миграционном центре. Пропали и отпуск, и деньги, про эмоциональное состояние и говорить нечего. Почитайте сами.
Какое интересное интервью у нас вышло с легендой белорусского телевидения — диктором Зинаидой Бондаренко. Какая насыщенная жизнь, сколько интересных событий. Она вела концерты для Горбачева и Брежнева, ее работой восхищались Машеровов и Лукашенко.
Мы часто публикуем заметки про то, как люди борются против строительства аккумуляторного завода в Бресте. За это время противники строительства предприятия написали свыше 1000 писем и обращений в различные инстанции, получили около 9 тысяч долларов штрафов, а еще направили 88 заявок на проведение митингов, из которых местные власти согласовали только одну. Бресте">Кто эти люди, почему они против завода, читайте тут.
Продолжаем колесить по стране и рассказывать вам про военные городки. Деревня Слобудка под Пружанами только последние 10 лет имеет гражданский статус, а до этого 115 лет здесь жили исключительно люди в форме. Вся инфраструктура строилась под них — дома, казармы, манеж, церковь и даже казино. Многое уже утрачено, но то, что осталось, можно назвать музеем под открытым небом.
Поговорили с одним из самых заметных стендап-комиков Минска — Андреем Макаёнком. Как он попал на шоу «Макаёнка, 9», зачем ему участие в «Comedy Баттл» и «Рассмеши комика» и какое впечатление на него произвел Владимир Зеленский — в материале.
Какая-то дикая история в Речице случилась. Там в больнице на 94-летнюю пенсионерку упал… шкаф. Пожилая женщина собиралась достать вещи, а в итоге получила сложные переломы бедра и ключицы. Родственники пострадавшей собираются обращаться в суд. А вот в Светлогорске осудили бабушку, по недосмотру которой из окна выпал четырехлетний малыш. Мальчика под окнами девятиэтажки нашли нашли прохожие. Ребенок выпал из окна 6-го этажа. В этот момент в квартире находилась его двоюродная бабушка. После случившегося в ее крови был обнаружен алкоголь.
Эх, и снова нас постигло разочарование в хоккее. Юниорская сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира в шведском Умео поражением в ¼ финала от российских сверстников. Зато в теннисеВиктория Азаренко одолела чешку Каролину Плишкову во втором раунде турнира в Штутгарте и заставила ее сложить чемпионские полномочия, ведь в прошлом году в Штутгарте лучшей была именно Плишкова.