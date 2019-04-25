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«Развод» тысяч белорусов, сакура в Минске, хоккейное разочарование и борьба с огнем - все за вчера

26.04.2019 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Пятница! Ура! Ох, какой же насыщенный был четверг. Конечно, главными темами вчера стали погода и пожары. Уже несколько суток продолжается пожар на Ольманских болотах. Только посмотрите, что там творится. Люди героически борются с огнем. Кстати, наши спасатели уже помогают тушить огонь и в украинской деревне. Для огня границ нет. Минлесхоз предлагает по всей стране ввести запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров. Мы же предлагаем не дожидаться официальных решений, а проявить сознательность и не ходить в лес самим. Ситуация и правда непростая. Нужны дожди! Вчера уже и минчане стали жаловаться на запах гари в разных частях города. Минздрав выпустил рекомендации о том, что делать, когда на улице такой смог. И обязательно посмотрите, где в Беларуси особенно пыльно из-за отсутствия дождей.


  • Вы попадали в такую ситуацию? По телефону вам сообщили, что вы стали счастливым обладателем ценного подарка. Например, швейцарских часов. Забрать свой приз нужно на почте, оплатив 40−60 рублей наложенным платежом. Пришли на почту заплатили, а внутри посылки вместо золотой цепочки — золотистая, вместо оригинальных швейцарских часов — подделка. Тысячи белорусов пострадали от такого «развода». Пожалуйста, будьте бдительны.
  • Буквально на днях мы писали, что банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах. Наше с вами возмущение услышали. Белинвестбанк пересмотрел лимиты в сторону увеличения (прилично так увеличили). Кроме того, банк отменил комиссию за снятие наличных с карточки в кассах (ну и правильно, у нас не все еще с банкоматами на «ты»). Но кое-что отменять не стали: просмотреть свой баланс в банкомате бесплатно можно только три раза в месяц.
  • Но вернемся к нефти, ситуация никак не разрешится. Разложили все по полочкам, чтобы все разобрались, что именно происходит и что нам с вами с этого. Обязательно изучите. От транзита некачественной российской нефти отказались Польша, Украина и Словакия. Кстати, на сегодня назначены переговоры заинтересованных сторон. Беларусь тем временем частично возобновила поставки светлых нефтепродуктов в Украину и в Польшу. Минск в ситуации с поставкой некачественной нефти РФ оценивает свои потери примерно в 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов.
  • Вчера по всей стране впервые в один день прошли ярмарки вакансий. В 128 городах около двух тысяч нанимателей подбирали потенциальных работников.

    Посмотрели, какие вакансии и зарплаты предлагали соискателям. Кстати, Минтруда установило тарифные разряды по должностям для бюджетников. От них зависят оклады и доплаты. Рассказываем, когда они начнут действовать.


  • Если во время поездок в Минск вы обязательно посещаете «МакДональдс» (знаем таких любителей), то для вас хорошая новость. Скоро во всех областных центрах появятся эти рестораны быстрого питания. Когда именно, читайте тут.
  • Снова нам рассказали историю неудачной поездки в Израиль. Не пустили семью из Беларуси, причину отказа во въезде не объяснили. Муж, жена и их дочь-подросток два дня провели в миграционном центре. Пропали и отпуск, и деньги, про эмоциональное состояние и говорить нечего. Почитайте сами.
  • Какое интересное интервью у нас вышло с легендой белорусского телевидения — диктором Зинаидой Бондаренко. Какая насыщенная жизнь, сколько интересных событий. Она вела концерты для Горбачева и Брежнева, ее работой восхищались Машеровов и Лукашенко.


  • Мы часто публикуем заметки про то, как люди борются против строительства аккумуляторного завода в Бресте. За это время противники строительства предприятия написали свыше 1000 писем и обращений в различные инстанции, получили около 9 тысяч долларов штрафов, а еще направили 88 заявок на проведение митингов, из которых местные власти согласовали только одну. Бресте">Кто эти люди, почему они против завода, читайте тут.
  • Продолжаем колесить по стране и рассказывать вам про военные городки. Деревня Слобудка под Пружанами только последние 10 лет имеет гражданский статус, а до этого 115 лет здесь жили исключительно люди в форме. Вся инфраструктура строилась под них — дома, казармы, манеж, церковь и даже казино. Многое уже утрачено, но то, что осталось, можно назвать музеем под открытым небом.
  • Поговорили с одним из самых заметных стендап-комиков Минска — Андреем Макаёнком. Как он попал на шоу «Макаёнка, 9», зачем ему участие в «Comedy Баттл» и «Рассмеши комика» и какое впечатление на него произвел Владимир Зеленский — в материале.
  • Какая-то дикая история в Речице случилась. Там в больнице на 94-летнюю пенсионерку упал… шкаф. Пожилая женщина собиралась достать вещи, а в итоге получила сложные переломы бедра и ключицы. Родственники пострадавшей собираются обращаться в суд. А вот в Светлогорске осудили бабушку, по недосмотру которой из окна выпал четырехлетний малыш. Мальчика под окнами девятиэтажки нашли нашли прохожие. Ребенок выпал из окна 6-го этажа. В этот момент в квартире находилась его двоюродная бабушка. После случившегося в ее крови был обнаружен алкоголь.
  • Эх, и снова нас постигло разочарование в хоккее. Юниорская сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира в шведском Умео поражением в ¼ финала от российских сверстников. Зато в теннисе Виктория Азаренко одолела чешку Каролину Плишкову во втором раунде турнира в Штутгарте и заставила ее сложить чемпионские полномочия, ведь в прошлом году в Штутгарте лучшей была именно Плишкова.

Все новости четверга, 25 апреля

Кстати, вы видели, что в Минске зацвела сакура. Эти прекрасные деревья есть в Сендайском сквере и Ботаническом саду. Мы посмотрели фотографии читателей. Успейте и вы запечатлеть себя на фоне этой невероятной красоты. Ну и держите афишу на эти выходные. А к афише в придачу — дельные советы от женщин старше 50-ти. Читайте, что надо делать, чтобы быть в форме и жить в свое удовольствие. Приятного отдыха!

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Теги: Новости, Брест
 
 
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