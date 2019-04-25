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Гроза перед Пасхой и конец «апрельской жары». Погода в Витебске в выходные
26.04.2019 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу неожиданная «апрельская жара» в Витебске закончится. В пасхальные выходные станет прохладнее, ожидается дождь,
В субботу, 27 апреля, днем до +19 °С. Утром — гроза, в течение дня — дождь.
В воскресенье, 28 апреля, на православную Пасху, будет пасмурно, ветрено, но без осадков. Столбик термометра покажет до +16 °С.
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В пасхальные выходные станет прохладнее, ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
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