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Гроза перед Пасхой и конец «апрельской жары». Погода в Витебске в выходные

26.04.2019 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу неожиданная «апрельская жара» в Витебске закончится. В пасхальные выходные станет прохладнее, ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

В субботу, 27 апреля, днем до +19 °С. Утром — гроза, в течение дня — дождь.

В воскресенье, 28 апреля, на православную Пасху, будет пасмурно, ветрено, но без осадков. Столбик термометра покажет до +16 °С.

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Теги: Витебск
 
 
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В пасхальные выходные станет прохладнее, ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
 
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