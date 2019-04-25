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Глусская гимназистка Анастасия Ермакова удостоена премии Президента

26.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Глусская гимназистка Анастасия Ермакова удостоена премии Президента

«Настя Ермакова удостоена премии Президента», — поделилась радостной новостью ее научный руководитель Татьяна Саченко, и я, честно говоря, подумала, что ослышалась: премию специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов глусская гимназистка Анастасия Ермакова уже получала раньше. Оказалось, всё правильно: Настя в феврале этого года участвовала в республиканском конкурсе научных биолого-экологических работ, заняла там третье место, ее снова включили в республиканский банк данных одаренных учащихся, ну и, повторюсь, ей выплатят премию президентского фонда.

Проблемой борьбы с короедом, который угрожающими темпами уничтожает наши леса, Анастасия заинтересовалась в прошлом году, тогда же вместе с Татьяной Владимировной приступили к исследованиям и задумались над методами борьбы с этим вредителем. Выяснилось, что уничтожать самого вредителя можно, отлавливая его. Добровольно, конечно, он не «сдастся», для этого делаются ловушки-приманки. Причем собирать их можно из бросового материала — пластиковых бутылок и стаканчиков, они получаются многоразовые, служат долго, заодно решается и еще одна важная экологическая проблема — вторичного использования пластика. В прошлом году Настя проводила эксперименты с ловушками, наполненными водой, обычной или подсоленной (она усиливает запахи). В этот же раз, продолжая эксперимент, школьница усовершенствовала ловушки. Сделала их двух видов: со стаканчиком, попадая в который, насекомые не могут выбраться, и с клейкой лентой, к которой они приклеиваются. В каждую ловушку Настя помещала ватные диски, пропитанные феромонными препаратами (их разводили большим количеством воды, поэтому самих феромонов нужно не так уж и много, даже в слабо концентрированном виде аромат распространяется на расстояние более трех километров). Феромонные масла делала сама из растений десяти видов: багульника, розмарина, чабреца, хвои, бархатцев, табака, аниса, мяты, бругмансии и календулы. В результате выяснилось, что особенно привлекали короедов ловушки с запахом хвои и розмарина, а вот ароматы табака и бархатцев короеда отталкивали.

После встречи с Настей мне подумалось, что на лестницу успеха взойти могут многие, иногда даже без особого труда, просто по стечению обстоятельств, а вот закрепиться и остаться там, тем более продвигаться вперед можно, только приложив усилия, проявив постоянство и усердие. Настя это не просто понимает (можно понимать, но ничего не делать) — она прилагает усилия и проявляет усердие.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

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Теги: Новости
 
 
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«Настя Ермакова удостоена премии Президента», — поделилась радостной новостью ее научный руководитель Татьяна Саченко, и я, честно говоря, подумала, что...
 
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